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「長期損失找誰要？」 流浪犬成群遊蕩鄉間農漁民叫苦

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
零撲殺政策上路將滿6年，流浪犬貓入侵山林，瀕臨絶種保育動物石虎、穿山甲屢遭攻擊，犬殺數量不斷上揚。圖／聯合報系資料照片
零撲殺政策上路將滿6年，流浪犬貓入侵山林，瀕臨絶種保育動物石虎、穿山甲屢遭攻擊，犬殺數量不斷上揚。圖／聯合報系資料照片

零撲殺政策執行6年，造成浪犬收容爆滿，地方防疫單位疲於奔命，成群結隊的流浪犬隻在鄉間，不僅造成環境髒亂、追車讓居民自撞受傷，還咬壞農民設施、傷害農作物以及財產損失，鄉間居民苦不堪言，農漁民認為「未經他人苦，莫勸他人善。」流浪犬真的造成地方民眾很大的困擾。

自創品牌「過路一尾鮮」的養殖漁民郭紘瑜表示，在魚塭區，流浪犬咬電線磨牙、養殖魚塭水車停了，這樣損失要算誰的？流浪犬挖堤岸準備生小狗，大浪來了堤岸崩了又算誰的？浪犬長期跳水裡去捕食正在吃飼料的魚蝦，甚至他的母親騎車時被浪犬撲倒受傷，這些都是地方居民在承受。

他表示，漁民的身家財產被糟蹋，這些受害者要如何捍衛自的權益，長期的損失又應該找誰要。

雲林口湖養豬生產合作社經理洪健鈞表示，口湖也是魚塭區，浪犬也不少，只能盡量的防堵，但仍會成群結隊咬破塑膠袋、垃圾袋，造成環境髒亂，路旁的電線也會被啃咬，之前他也養了一些雞在後院，全都被浪犬咬死了，這類事件層出不窮。

嘉義縣家畜疾病防治所所長林珮如表示，110年光是地區動保專線通報2052件(不含噪音)，其中追車、無主犬咬人就有1046件占51%；111年通報2954件中占1287件、46%，浪犬在地方真的造成很大困擾，這些流浪犬去溫室亂咬、追車咬人受傷車禍一大堆，破壞農作物的、咬傷咬死家禽家畜的都不少，農民溫室蓋一間都上百上千萬，一次損失難以估計。

林珮如表示，餵養確實是非常大的問題，當地的居民村里長反對餵養人，怪動保處不抓狗，一般民眾對於餵養行為也排斥，但餵養人多半半夜、清晨偷偷餵；鄉下地方流浪犬一群都是20、30隻，也有大群的40、50隻，甚至有村莊抱怨，在鄉下地方，流浪犬比人還多，農村真的很無奈，地方防治單位已經非常盡力處理，但仍沒辦法讓各方都滿意，抓不甚抓，甚至狗聰明到看到車子來就跑，一線獸醫疲於奔命，近期又有兩名同仁選擇離開，這工作真的是有苦難言。

流浪犬 漁民

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