綠委盼政府打造台版好萊塢 史哲要新媒體不要小看自己

民進黨立委林楚茵今天成立「台灣國會新媒體暨影視音發展促進會」，文化部長史哲表示，期待新媒體產業能夠「放大自己，不要小看自己」，發揮組織性的力量，未來化「陳情者」為政策推動者的角色，推動台灣文化內容產業政策的前進。

林楚茵上午在立法院成立「台灣國會新媒體暨影視音發展促進會」，邀集多個產業團體擔任顧問，包括史哲、文化內容策進院董事長蔡嘉駿、數位發展部次長李懷仁、經濟部次長曾文生、財政部次長李慶華都到場觀禮。

林楚茵表示，影視音產業不是單一部會的業務，她希望透過跨黨派、跨委員會立法委員所組成的促進會，要求政府跨部會扶植新媒體影視音發展，並且向美日韓取經，打造台流成為「MZ世代」及數位原住民的流行語。

林楚茵指出，新冠肺炎疫情逆勢帶動數位影視音產業營收的成長，全球OTT影音營收在2020年成長35.4%，2021年營收高達791億美元，預估2026年可以來到破千億美元的營收，Youtube、OTT平台上雖然有追不完的美劇、韓劇、日劇，但是卻久久才有一部耳熟能詳的台劇。

林楚茵認為，台劇的消費客群大多只限縮在國內市場，足以走上國際舞台的台劇屈指可數，台灣影視音產業具有強大的創作能量，但是政府的助力還是不夠大，應該向這些文化輸出大國取經，必須要有打造「台版好萊塢」或「台版文化內容振興院」的願景。

民進黨立委邱議瑩則說，台流是未來很重要的發展趨勢，需要產業界的大力支持，而包括文化部、經濟部、財政部與觀光局等政府單位，更是應該要大力協助，因為任何一部戲劇的成功，絕對可以帶動所有產業的進步。

立法院秘書長林志嘉指出，大家都知道有韓流，台灣做出來的內容產業，其實並不會輸給韓國，創意更是不會輸給他們，相信只要政府、民間與產業共同努力，絕對可以開創出比韓國更強的韓流，台流一定會發光發熱。

林志嘉認為，今天就是很好的關鍵時刻，期盼立法院成立促進會後，可以完全發揮作用，不管是在軟硬體需要的部分，立法院當然都會全力以赴，希望可以達到提升產業的關鍵力量。

史哲指出，在每個人的一生當中，大約有3分之1的時間都在看著電視、手機等銀幕，「台灣要在世界立足，就必須在那個銀幕裡」，新媒體界雖然現在產值仍不如製造業等，但是新媒體擁有最大的聲量優勢，包含KOL等都是新媒體產業的重要工作者。

史哲說，期待新媒體產業能夠「放大自己，不要小看自己」，發揮組織性的力量，未來化「陳情者」為政策推動者的角色，藉由促進會建立行政、立法與民間三方的協商機制，共同推動台灣文化內容產業政策的前進。