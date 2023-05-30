快訊

準點不容出錯？日本失去餘裕的「極限鐵道員」

日圓再現甜價！一篇了解超夯「雙幣卡」3大優點、8家雙幣卡比較、和現金回饋哪張好

颱風瑪娃逼近！這地區宣布「今下午停班課」

綠委盼政府打造台版好萊塢 史哲要新媒體不要小看自己

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
「台灣國會新媒體暨影視音發展促進會」上午在立法院舉行成立儀式，由民進黨立委林楚茵擔任會長，蘇巧慧、賴品妤、邱議瑩、許智傑、張其祿、李德維等多位跨黨派立法委員擔任副會長，眾人期許促進會做為產業與政府溝通的加速器，協助反映產業需求、加速相關政策制定，讓台流成為MZ世代的流行語。記者陳正興／攝影
「台灣國會新媒體暨影視音發展促進會」上午在立法院舉行成立儀式，由民進黨立委林楚茵擔任會長，蘇巧慧、賴品妤、邱議瑩、許智傑、張其祿、李德維等多位跨黨派立法委員擔任副會長，眾人期許促進會做為產業與政府溝通的加速器，協助反映產業需求、加速相關政策制定，讓台流成為MZ世代的流行語。記者陳正興／攝影

民進黨立委林楚茵今天成立「台灣國會新媒體暨影視音發展促進會」，文化部長史哲表示，期待新媒體產業能夠「放大自己，不要小看自己」，發揮組織性的力量，未來化「陳情者」為政策推動者的角色，推動台灣文化內容產業政策的前進。

林楚茵上午在立法院成立「台灣國會新媒體暨影視音發展促進會」，邀集多個產業團體擔任顧問，包括史哲、文化內容策進院董事長蔡嘉駿、數位發展部次長李懷仁、經濟部次長曾文生、財政部次長李慶華都到場觀禮。

林楚茵表示，影視音產業不是單一部會的業務，她希望透過跨黨派、跨委員會立法委員所組成的促進會，要求政府跨部會扶植新媒體影視音發展，並且向美日韓取經，打造台流成為「MZ世代」及數位原住民的流行語。

林楚茵指出，新冠肺炎疫情逆勢帶動數位影視音產業營收的成長，全球OTT影音營收在2020年成長35.4%，2021年營收高達791億美元，預估2026年可以來到破千億美元的營收，Youtube、OTT平台上雖然有追不完的美劇、韓劇、日劇，但是卻久久才有一部耳熟能詳的台劇。

林楚茵認為，台劇的消費客群大多只限縮在國內市場，足以走上國際舞台的台劇屈指可數，台灣影視音產業具有強大的創作能量，但是政府的助力還是不夠大，應該向這些文化輸出大國取經，必須要有打造「台版好萊塢」或「台版文化內容振興院」的願景。

民進黨立委邱議瑩則說，台流是未來很重要的發展趨勢，需要產業界的大力支持，而包括文化部、經濟部、財政部與觀光局等政府單位，更是應該要大力協助，因為任何一部戲劇的成功，絕對可以帶動所有產業的進步。

立法院秘書長林志嘉指出，大家都知道有韓流，台灣做出來的內容產業，其實並不會輸給韓國，創意更是不會輸給他們，相信只要政府、民間與產業共同努力，絕對可以開創出比韓國更強的韓流，台流一定會發光發熱。

林志嘉認為，今天就是很好的關鍵時刻，期盼立法院成立促進會後，可以完全發揮作用，不管是在軟硬體需要的部分，立法院當然都會全力以赴，希望可以達到提升產業的關鍵力量。

史哲指出，在每個人的一生當中，大約有3分之1的時間都在看著電視、手機等銀幕，「台灣要在世界立足，就必須在那個銀幕裡」，新媒體界雖然現在產值仍不如製造業等，但是新媒體擁有最大的聲量優勢，包含KOL等都是新媒體產業的重要工作者。

史哲說，期待新媒體產業能夠「放大自己，不要小看自己」，發揮組織性的力量，未來化「陳情者」為政策推動者的角色，藉由促進會建立行政、立法與民間三方的協商機制，共同推動台灣文化內容產業政策的前進。

新媒體 林楚茵 史哲

延伸閱讀

民進黨：新北沒政府 侯友宜主政下黑道最猖狂

影／新媒體影視音產業促進會成立 盼引領台流再創奇蹟

重申「台灣根本不缺電」 民進黨控侯友宜刻意扭曲賴清德主張

作家林文月辭世 史哲表哀悼與敬意

相關新聞

驚！大腸癌篩檢每20人就有1人罹癌 衛福部展開「追陽計畫」

衛福部最新調查，109年新發癌症人數為12萬1979人，每4分19秒就有一人罹癌，國健署推動大腸癌、女性乳癌、子宮頸癌、...

陸製碗三聚氰胺溶出超標 西班牙出口黑松露也遭邊境攔截

食藥署今公布本周邊境攔截食品清單，共計9項食品與食器，由中國大陸出口來台的「碗」因由甲醛-三聚氰胺製成，食藥署副署長林金...

傳農委會將失北農經營綠營高層跳腳？ 陳吉仲8個字回應

台北農產運銷公司六月將進行改選，外界傳出，台北市政府跟張榮味合作，搶下民股關鍵三席，意味農委會恐失去北農經營權，外傳讓綠...

上班穿韻律褲被經理罵「很難看有礙觀瞻」網勸不要跟這種無謂的風

穿衣要得體看場合，不需一味追求流行，雖然打扮是個人自由，但如果和場合格格不入，很可能被貼上沒禮貌或不夠專業的標籤。

一人失能全家破產 「零家庭照顧者」危機來臨

內政部公布最新家戶結構統計報告，單人戶比率最高，已達百分之卅五點四，其次為兩人戶（百分之廿一），兩者合計已超過五成。家庭...

疫情讓不健康餘命減…衛福部稱防疫有成 專家：超額死亡才是主因

最新統計顯示，二○二一年國人「不健康餘命」為七點五六年，這是自二○一三年進入「八」字頭的八點二四年，相隔近十年後，首次恢...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦