新手爸與寶貝睡一覺起來不能比OK 原來是這疾病

台南一名新手爸爸，抱著剛出生的小寶貝睡了一夜，起床後卻發現右手無法比出「OK」的姿勢，本以為一段時間後會改善，但經過半年多的復健治療仍無效，到骨科就醫才發現是「前骨間神經症候群」，接受減壓手術後兩周，已經能恢復比OK的手勢了。

成大骨科部醫師柯伯彥表示，前骨間神經為正中神經的其中一條分支，特別之處是其純為運動神經，受到壓迫時感受不到麻木或刺痛，但會酥篇支配的拇指與食指屈指深肌無力，造成無法比出OK的手勢。

他表示，造成前骨間神經症候群的原因，可能是因為外傷、骨折、穿刺傷、外傷或骨折後前臂劇烈腫脹造成的腔室症候群，或是從事粗重工作引起「屈指淺肌」或「旋前圓肌」發炎腫脹造成壓迫，像這名新手爸經過一夜壓迫前臂而發生，較為少見。

柯伯彥說明，若患者沒有罹患類風濕疾病或痛風性關節炎等，可持續觀察，絕大多數可在半年內恢復；類風濕疾病或痛風性關節炎則會讓輕微的壓迫就造成神經病變，所以若超過半年沒恢復，需再考慮是否罹患這類疾病。

早期發現前骨間神經症候群，可藉由超音波導引進行「神經解套注射」解除神經的壓迫。柯伯彥指出，此療法為局部注射在「屈指淺肌」及「旋前圓肌」神經交界的位置，鬆開肌肉和神經交界的沾粘，讓神經消腫，以達到神經解套的目的。但若經過半年症狀仍持續，則需考慮接受手術來放鬆神經。