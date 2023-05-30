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陸製碗三聚氰胺溶出超標 西班牙出口黑松露也遭邊境攔截

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
西班牙出口「新鮮夏季黑松露(FRESH TUBER AESTIVUM)」檢出重金屬含量不符規定。圖／食藥署提供
西班牙出口「新鮮夏季黑松露(FRESH TUBER AESTIVUM)」檢出重金屬含量不符規定。圖／食藥署提供

食藥署今公布本周邊境攔截食品清單，共計9項食品與食器，由中國大陸出口來台的「碗」因由甲醛-三聚氰胺製成，食藥署副署長林金富表示，該品項在溶出試驗中超標，有溶出有害物質的疑慮，因此全數退運銷毀；同時西班牙出口「新鮮夏季黑松露」也因重金屬鎘殘留超標，全數在邊境攔截。

由「幻雲資訊股份有限公司」進口的「醬料包(醬料包(90公克))」、「醃漬蔬菜混合包(醃漬蔬菜混合包(45公克))」皆因檢出台灣禁用的防腐劑去水醋酸，遭到攔截，而醃漬蔬菜混合包更檢出甜味劑環己基（代）磺醯胺酸0.24 g/kg，同樣是禁用食品添加物，分別94.55、47.8公斤遭到退運銷毀。

林金富表示，幻雲資訊股份有限公司先前的進口紀錄中已有違規情事，加上本次已是累犯，6個月內達到3批，目前將維持20%至50%的加強抽批檢驗，若再犯一次，將要求提交檢討報告。

同樣為中國大陸出口的「碗」，由「原研企業有限公司」進口，以4％醋酸(60 ℃,30分鐘)溶出試驗結果，檢出蒸發殘渣值47 ppm，超出合格標準的30 ppm。林金富說，溶出試驗是模擬這類以甲醛-三聚氰胺為原料之塑膠製品，在盛裝食物時的狀況，依照溶出試驗推估恐有甲醛-三聚氰胺超標的疑慮，因此全數65.28公斤退運銷毀。

由「嘉恆生物科技有限公司」進口的「新利速活雪液體食品10毫升(NEW LEBENSKRAFT LIQUID 10ML(FOOD))」，檢出甜味劑Rebaudioside A 0.15 g/kg。林金富表示，該產品雖宣稱為營養補充品，但果汁含量超過10%，因此屬果汁產品，而果汁非屬甜菊醣苷准用之食品範圍，全數29,700瓶、297公斤皆退運銷毀。

此外，由「意碩國際有限公司」進口的「新鮮夏季黑松露(FRESH TUBER AESTIVUM)」，檢出重金屬鎘3 mg/kg。林金富說明，鎘於菇蕈類限量為2 mg/kg，該業者為六個月內第一批違規，因此總量3.50 公斤皆退運銷毀，並依規調高抽驗比例。

法國出口「新利速活雪液體食品10毫升(NEW LEBENSKRAFT LIQUID 10ML(FOOD))」檢出甜味劑含量不符規定。圖／食藥署提供
法國出口「新利速活雪液體食品10毫升(NEW LEBENSKRAFT LIQUID 10ML(FOOD))」檢出甜味劑含量不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「碗」檢出容器具-溶出試驗不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「碗」檢出容器具-溶出試驗不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「醬料包(醬料包(90公克))」檢出防腐劑含量不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「醬料包(醬料包(90公克))」檢出防腐劑含量不符規定。圖／食藥署提供

超標 甲醛

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