影／5癌篩檢健保撥5.17億做「陽追計畫」6月啟動
健保署和國健署今聯合舉辦「全民健康保險癌症治療品質改善計畫」，由衛福部長薛瑞元、台灣醫院協會理事長翁文能、中華民國醫師公會全聯會理事長周慶明、國民健康署署長吳昭軍，等人一同啟動儀式，將合力推動大腸癌、口腔癌、子宮頸癌、乳癌及肺癌等5項癌症篩檢，結果為疑似異常個案，將開啟「主動追陽」模式。衛福部部長薛瑞元表示，今年健保總額特別撥出一小塊，大約有5.17億，做癌症的陽追計畫，用於轉診和確診，期盼將陽追率提升到9成，估計有2.2萬人受惠。
依據國健署「癌症登記報告」顯示，109年新發生癌症人數為12萬1,979人，平均每4分19秒就有1人罹癌。由於癌症初期並無明顯症狀，容易讓人忽略，等到身體發生警訊可能為時已晚，只有有透過癌症篩檢早期發現、早期治療，才可阻斷已經發生變異的細胞發展為癌症。
為降低癌症發生率及死亡率，中央健康保險署與國民健康署攜手推動「全民健康保險癌症治療品質改善計畫」，將於112年6月1日正式啟動，以人為中心，建立從篩檢、追蹤到確診的完整機制，透過醫療院所共同合作，針對大腸癌、口腔癌、子宫頸癌、乳癌及肺癌五項癌症篩檢結果為疑似異常之個案，開啟「主動追陽」模式，主動向民眾進行健康指導及說明後續檢查相關注意事項，並協助依民眾就醫意願妥適安排，完成進一步就醫診斷。
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