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端午連假國1西螺穿越橋改建 高公局籲提前改走台1線

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
高速公路局提供前往西螺地區替代道路路線圖。圖／高公局提供
高速公路局提供前往西螺地區替代道路路線圖。圖／高公局提供

端午節連假(6月22日至25日)將至，高速公路局預估，國道將湧現出遊返鄉車潮，其中，國道1號西螺穿越橋改建工程仍未完工，將影響西螺交流道南向出口交通，建議由國1南向前往西螺地區的民眾，提前於北斗交流道下高速公路，改走台1線替代道路，節省通行時間。

高公局指出，因應西螺穿越橋改建工程，西螺交流道南下集散道路由原有2車道縮減為1車道通行。為降低用路人行經施工路段受到入口車流干擾，規劃於6月22日及23日每天上午5點至中午12點，封閉西螺交流道南向入口匝道。西螺周邊地區欲行駛國1南向車輛，可利用台1線銜接145乙線，或者經由台1線、154線、145線和145乙線，於虎尾交流道進入國道1號。

此外，高公局也說，端午節連假期間，高公局實施時段性匝道封閉管制措施。國5將在連假的首二日（6月22日至23日）時段性封閉石碇和坪林南向入口；西部國道地區，則在連假的第1日（6月22日）時段性封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及西螺南向入口；第2日（6月23日）時段性封閉國1埔鹽系統和西螺南向入口；第3、4日（6月24日至25日）時段性封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口。

國道 連假 端午節

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