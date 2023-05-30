傳農委會將失北農經營綠營高層跳腳？ 陳吉仲8個字回應

台北農產運銷公司六月將進行改選，外界傳出，台北市政府跟張榮味合作，搶下民股關鍵三席，意味農委會恐失去北農經營權，外傳讓綠營高層跳腳；農委會主委陳吉仲今天表示，「改選完就知道結果」。

根據鏡周刊報導，北農六月改選，雖董事會尚未召開，但北農已提前宣告變天，農委會確定成為最大輸家。代表農會系統的前雲林縣長張榮味年初已提前部署，與台北市政府合作，屆時北農總經理將由張派的農會系統推派吳芳銘接任北農總經理，讓綠營高層跳腳。

日前也傳出，農委會失去北農人事主導權後，北農現任總經理翁震炘將回農委會擔任技監或參議，當時陳吉仲說，有關北農的人事，都是不實揣測。

陳吉仲今天參加立法院仙境西拉雅-芒果冰及蕎麥麵臺南楠西仙境好物活動；他說，北農董監事改選在下個月，過去這農委會與台北市政府共同合作下，為大台北地區消費者確保農產品安全，用質譜儀快篩，將不合格產品檢測後，上市前就不會到市場，北農因為品質維持很好，配合冷鏈；蔬菜價格，過去五年沒有颱風，從每公斤24元多，逐漸穩定上漲到32元；水果也從每公斤38元，上漲到將近50元。

陳吉仲說，這些品質確保都是為了消費者，價格穩定也是為農民，現在北農一市正在改建，改建過程，當初農委會也提供很多專業建議，期待為了大台北地區蔬菜水果供應和品質安全，期待可以在這部分專業經營。

失去北農經營權是否如媒體報導的讓民進黨跳腳？陳吉仲說，改選在下個月，「改選完就知道結果」，過去也獲得許多農會支持，農會許多重要業務，包括農委會最近這幾年推出重要政策，照顧農民福利措施，包括農業保險，包括農民退休金，包括農民職災保險，農委會跟農會也互相有更好配合。

北農內部的販運業者私下表示，過去幾年沒有颱風，蔬菜水果的價格比較高，主要是因為計算生產者各種原物料的上漲以及通膨，包括人事費用、資材費用、人工、運費的上漲，其實加進去就差不多，其他農產品、肉品、雞蛋也是這樣，所以要歸咎於是因為北農的經營管理，可能不是這麼直接。