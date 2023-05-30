綠電怎買？如何碳排查？2022陽光行動電子書不藏私解說

「ESG、SDGs、碳盤查、碳焦慮、淨零路徑圖、永續報告書、氣候變遷因應法」，這些專有名詞幾乎天天出現，讓不少人心生惶恐，到底在講啥？針對這些疑問，聯合報及經濟日報共同推出只要49元的「2022陽光行動」電子書，讓它為您一一解惑，成為接觸氣候變遷常識的入門書。

這本電子書收錄了聯合報及經濟日報去年一整年有關氣候知識的專題報導，共10章、367頁，用深入淺出的文字，從政府去年公布淨零路徑圖，講到企業為何要推動ESG（環境、社會、公司治理），綠電怎麼買？ 如何碳盤查？企業如何面對碳稅？以及身為現代公民，該如何過綠色生活。

不僅是氣候危機，本書也從社會關懷的角度，告訴讀者高齡弱勢者正面臨不擅使用金融科技、繳費不易、資產被凍結、容易受騙等金融危機，除提醒資深公民提高警覺，也敦促政府必須早做規畫，以因應金融科技一日千里，資深公民卻被忽視的窘境。

不出紙本而只出電子書，除了從環保角度考量，也是為了因應人手一機的時代趨勢，讀者透過手機閱讀，可以不受時空限制，而且字體可以任意放大及縮小。而這本電子書只售49元，更是為了推廣閱讀，但它的知識含量則遠遠超出此書的售價。

即日起，讀者可以透過以下的電子書城，包括udn讀書吧、博客來、樂天、讀墨等電子書網站，輕鬆購買此書。就讓這本「2022陽光行動」，成為您了解氣候危機，以及接觸數位閱讀的第一本電子書。