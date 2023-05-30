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受颱風環流影響 中部部分區域空氣品質較差

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

今天受到颱風環流影響，中部以南位於下風區，稍易累積汙染物，依今10時監測結果，中部零星區域達到橘色提醒等級，環保署提醒，豐原地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

依環保署監測資料及氣象局今天10時氣象資料顯示，今天受颱風環流影響，環境風場由東北風逐漸轉為偏北風，竹苗以北位於迎風面，擴散條件良好，中部以南位於下風區，稍易累積汙染物，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

明日受颱風環流影響，環境風場轉為偏北風，竹苗以北位於迎風面且易有雨，擴散條件佳，中部以南位於下風區，稍易累積污染物；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。北部、竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

周四受颱風環流影響，環境風場為偏北風，竹苗以北位於迎風面且降雨機率大，擴散條件佳，高屏空品區位於下風處，稍易累積污染物；中部及雲嘉南地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。北部、竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

受到颱風環流影響，今天中部以南位於下風區，稍易累積汙染物。圖／截自環保署空品監測網
受到颱風環流影響，今天中部以南位於下風區，稍易累積汙染物。圖／截自環保署空品監測網

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