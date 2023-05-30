造福偏鄉重症醫療 屏榮總複合式手術室半年10台TAVI手術

屏東榮民總醫院去年11月開幕，半年來透過複合式手術室完成10台TAVI 手術（經導管主動脈瓣膜置換術， Transcatheter Aortic Valve Implantation，TAVI)，為偏鄉地區的急重症醫療帶來福音。

屏東榮總指出，根據統計，屏東縣75歲以上老年人口占總人口的 7.4%，預計未來10年每年將增加1.2%。根據全民健康保險申報資料分析，屏東縣心血管疾病患者僅次於六都及彰化縣，但相對其他縣市，屏東縣缺乏全功能的心臟醫療團隊。

屏東榮民總醫院移植高雄榮民總醫院尖端的心臟治療團隊，提供醫學中心等級的服務。 屏東縣的心血管疾病患者僅次於六都及彰化縣，去年11月屏東榮總成立，團隊和設備執行TAVI手術，半年共完成10台TAVI 手術。

屏東榮總以準醫學中心標準設立，專注急重症醫療在地發展，使屏東的病患不再需跨越高屏溪，屏東即可接受治療。也致力打造智能醫療，引入高科技設備，複合式手術室，靈活的C-arm可從頭到腳各角度拍攝，為醫師提供更清晰的影像作為手術的利器。 亦完成多台達文西手術以及微創全人工關節置換手術等，為縣民提供全方位服務。