長期抽菸喝酒吃檳榔 47歲貨車司機食道冒出7公分腫瘤

1名47歲貨車司機，每天送貨時檳榔、香菸不離手，下班後還喜歡跟好友「喝兩杯」，但日前他喝沒幾口酒就感覺噁心、反胃，吃東西時喉嚨也有明顯異物感，到最後「連吞口水都會痛」，就醫後果然發現食道中段竟冒出長達7公分腫瘤，確診為食道癌第三期，經手術切除後，現仍持續與病魔對抗中。

亞洲大學附屬醫院胸腔外科醫師劉柏毅說，食道癌最常見可分為兩大類，分別是鱗狀上皮癌及腺癌，雖然種類不同，但症狀上都是相同的，最主要的症狀就是吞嚥困難，但患者此時無法立即察覺病症，多半只是會先改變飲食習慣，例如避免食用較堅硬的食物，選擇較軟或是流質食物如麵包稀飯等，等到僅能進食流體食物，甚至連牛奶都喝不下去，才發現已是癌症晚期。

他說， 以這名司機為例，從開始發現吃東西有卡住感覺，到就醫確診食道癌第三期，時間短短不到6個月，所幸癌細胞僅局部侵犯嚴重，尚未全身轉移，因此建議先同步接受放療及化療，並安排內視鏡食道切除併重建手術，但若病情已發展至全身轉移，則必須考慮放射線治療、化學治療、免疫治療或細胞治療等多管齊下，並進行腸胃造瘻手術提供腸胃道營養，以符合生理需求。

劉柏毅說，依照國內外較具規模的醫院報告指出，食道癌患者手術後到出院前之死亡率約5至10%之間，而手術後發生之併發症機率約30至50%，手術後5年存活率更僅約為20至30%，若能早期發現食道癌的警訊提早就醫，可望將5年生存率提高至50％，治療痊癒機率也較大。

只是不少患者得知罹患癌症後，對於手術抱持消極態度，他說，食道癌病患不接受治療的話，可能的預後包括腫瘤復發或是持續長大，造成局部阻塞、吞嚥困難、出血或是食道破裂，並轉移及侵犯鄰近器官造成呼吸道狹窄、咳血、氣管瘻管、動脈瘻管疼痛及極度虛弱等。

劉柏毅說，可藉由多專科團隊依據患者病程及生理狀態做出最好的治療計劃，把握黃金治療期才能有最好的結果，同時也奉勸本身是抽菸、喝酒、吃檳榔等不良習慣的民眾，萬一察覺有吞嚥困難、不時有嘔吐感、喉嚨卡卡、常久咳清痰或體重莫名變瘦等症狀，都要盡快就醫安排上消化道內視鏡評估及切片，才能有機會早期發現挽回健康人生。