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對應全球趨勢變化下的多重挑戰 3M以科學力提出解方

文／ 黃慧雯

你曉得嗎？你我熟知的3M，其實擁有13萬個以上的專利，旗下產品超過6萬種！甚至連全球熱門的半導體產業都要3M神助攻！

以鼓勵創新研發作為品牌精神，持續為人類的生活帶來無比便利的3M，關切外界環境改變為全人類生活帶來的影響，美商3M台灣子公司特於5月23日公布「3M全球前瞻趨勢2023年度洞察報告」，邀請知識力專家社群創辦人曲建仲博士，解析導讀牽動全球市場的三大趨勢—「氣候變化與資源稀缺」、「人口結構和社會變遷」、「數位與實體世界的融合」，並與資訊工業策進會產業情報研究所所長兼資深產業顧問 洪春暉及3M台灣技術長 陳君杰舉行對談，匯聚科學家、工程師與專家視野，從科技的角度，為全球趨勢下的熱門議題提出解決之道。

3M全球前瞻趨勢2023年度洞察報告座談。 圖／3M提供
3M全球前瞻趨勢2023年度洞察報告座談。 圖／3M提供

從「氣候變化與資源稀缺」角度來看，「3M全球前瞻趨勢2023年度洞察報告」指出，全球經濟高速發展和自然資源快速消耗，造成環境破壞和氣候變遷，自然災害對比過去更為劇烈，也連帶引發資源短缺和極端氣候等等狀況。此趨勢下，ESG、永續經營、碳中和與碳權交易平台等名詞，均成為全球新興議題。洪春暉指出，在疫後經濟復甦階段，可觀察到國內外企業都在思考如何達成「永續經濟復甦」。以企業運營角度來說，需要整合上下游供應鏈，讓完整產品生命週期符合永續經營目標，才能具體實踐循環經濟。

美商3M台灣子公司技術長陳君杰。 圖／3M提供
美商3M台灣子公司技術長陳君杰。 圖／3M提供

3M台灣技術長陳君杰表示，早在1975年，3M就在企業內部以污染防治角度研究3P（Pollution Prevention Pays Program）解決方案，此計畫是以預防的方式達到污染減量，即在產品生產前考慮可能導致之污染，而以產品重新配方、改良製程和重新設計設備並透過廢料回收再利用的方式來達成污染防治的目標，而非在污染產生後才著手補救。今日來看，很貼近當前全球熱議的永續經營理念。而在2019 年 2 月，3M宣佈到 2050 年，將在其全球足跡中過渡到 100% 的再生能源，並承諾到 2025 年將再生能源的目標從 25% 提高到 50%，針對2025年的目標，陳君杰也在會中宣布3M已提前在今年達成，在推動環境永續的經營上，成為身體力行的實踐者。

針對2023年，3M不僅觀察到氣候劇烈變遷帶來的影響，也提出人口結構與社會變遷，以及數位與實體世界的融合等兩大趨勢，以上都與當前5G、物聯網（IoT）、虛擬實境（VR）與擴增實境（AR）技術的進程息息相關。然而你我或許難以察覺，其實這當中都有3M材料科學研發成果的助力。

美商3M台灣子公司應用工程師分享3M前瞻趨勢相關解決方案。 圖／3M提供
美商3M台灣子公司應用工程師分享3M前瞻趨勢相關解決方案。 圖／3M提供

以遠距醫療、虛擬實境體驗、車聯網等未來時代的應用來說，都必須立基在所謂5G，或beyond 5G的高速網路之上；隨著高速網路的需求，必須解決的兩個重要議題，訊號完整性和熱管理也變得越來越重要。3M台灣先進材料產品部應用工程師吳彥興指出，3M有相關的低介電損耗材料、散熱材料，和解決方案，可以解決這些難題。當前已有許多相關的電子產品用到3M的先進材料，比如說5G基地台在機殼運用3M中空玻璃珠、3M氮化硼散熱填料，也有5G設備（不限於手機）採用3M Nextel 陶瓷纖維、3M超低Df樹脂等先進材料，來提升5G訊號傳輸的效率。

3M反射式透鏡技術打造的折疊光路系統，有效解決VR虛擬實境穿戴裝置在尺寸、解析度與舒適度上的消費者體驗痛點。 圖／3M提供
3M反射式透鏡技術打造的折疊光路系統，有效解決VR虛擬實境穿戴裝置在尺寸、解析度與舒適度上的消費者體驗痛點。 圖／3M提供

而你我都渴望體驗，宛如一級玩家的虛擬實境生活，其實都在更輕、解析度更高的VR頭戴式顯示器問世。3M台灣顯示材料與系統產品部應用工程師呂孟翰指出，近期得以推出、重量得以大幅降低的VR頭戴式設備，其實有不少都是採用3M折疊光路解決方案，能運用兩個鏡片實現等同於5個鏡片的效果！

不僅如此，就連航空公司的彩繪飛機，都運用了3M彩繪膠膜的技術，不僅比噴漆的工時更短，貼膜後飛機的重量也更輕，代表能讓飛機更省油！

從以上的實例不難察覺，以材料科學起家，並已發展出51個科技平台的3M，已擁有多項先進材料得以應對當前時代趨勢，為社會邁向下一階段的難題提出解決之道。然而這都仰賴3M多年來持續與客戶及合作夥伴協同創新的成果。面對可預見的球趨勢變化，3M要藉科學之力為夥伴們賦能，共同攜手發展更創新、更高效、更低碳環保的應變之道。

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