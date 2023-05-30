上班穿韻律褲被經理罵「很難看有礙觀瞻」網勸不要跟這種無謂的風

穿衣要得體看場合，不需一味追求流行，雖然打扮是個人自由，但如果和場合格格不入，很可能被貼上沒禮貌或不夠專業的標籤。

日前有一名女網友在臉書社團「匿名公社」上發文「穿韻律褲不行嗎？請問穿韻律褲去上班有什麼問題嗎？」她表示公司並沒有制服也沒限制，最近報名早上7:00的瑜珈課，上完直接就穿去上班，她看路上也很多人這樣穿著，但公司經理說「很難看有礙觀瞻」，要她以後在上班前，先換好褲子或是裙子再進公司，但她覺得沒有影響別人啊，而且同事們也不覺得難看，她一定要換嗎？這算職場霸凌和歧視嗎？

文章曝光後，引來網友熱議，多數人認為「就說你有礙觀瞻了，還聽不懂逆」、「為何要霸凌別人的眼睛」、「有些人就是沒有基本常識，我喜歡有什麼不可以」、「職場上，服裝儀容代表專業及態度」、「穿韻律褲真有夠醜的，請不要跟這種無謂的風，當妳自以為沒影響到他人時，其實你已經影響到別人的眼睛了」、「這不是霸凌跟歧視吧，根據上班的性質，本來就有該穿的服裝不是嘛？」

有不少網友建議原PO「還是看工作性質吧？如果有接待顧客的工作，的確不適合」、「上班還是要有上班的樣子」、「請學會看場合」、「你當老闆時愛怎麼隨便你，現在你是員工聽我的」、「重點，什麼場合穿什麼服裝，這是基本常識吧」、「穿去上班確實太不莊重，畢竟在上班場合穿著打扮是第一層形象建立，運動的服飾還是留在運動的場合吧」。

也有網友開玩笑說道「同事麻都說場面話」、「等你覺得參加婚禮可以穿瑜珈褲再來討論，基本上我覺得沒事穿瑜伽褲出門或上班，與出門瀏海還戴著捲髮夾，這兩種根本是不懂看場合的邪教」、「的確！以後她的婚禮，大家女生穿韻律褲，男生穿汗衫參加好了。不是古板，真的要看場合穿」、「只要你喜歡，我們沒意見，丟不丟臉舆我們無關，你不尷尬，尷尬的就是別人」。