大凍山枯樹砸傷2女童 林業專家：樹染褐根病惹禍

台南大凍山步道28日2名女童隨父母登山，下山途中遭枯樹擊中頭部，6歲女童流鼻血、頭暈，8歲女童腦出血在成大醫院治療；大凍山管轄單位嘉義林管處勘查事發地點大凍山步道1.9K處，樹種為山黃麻，屬於枯木，林試所中埔研究中心副研究員蔡景株根據惹禍樹幹圖片鑑識，發現有咖啡色菌絲面，研判是染褐根病造成枯樹。

林管處有為登山遊客辦理保險，將協助受傷遊客出險，盤點移除危木，保障遊客安全，研判應為山區近日降雨，導致枯木含水量過重而發生斷裂掉落。林管處正進行大凍山步道全線危木、枯木巡檢處理。春夏之交天氣變化大，上月雲林古坑油桐花季，有對夫妻開車停放賞花，突然碰的巨響，有棵油桐花樹倒下壓車，嚇壞夫婦及車上愛犬。

蔡景株教導民眾如何觀察染病樹木，他說，為維護嘉市百年樹木園安全，每周派人巡檢，發現樹木落葉、葉片枯黃，就要留意，枯樹在步道旁馬上清除處理，在樹林中用警示帶圍住，避免人接近，民眾到公園樹林休閒散步，用眼睛觀察，發現落葉、枯黃樹木，避免接近。

根據林試所樹木醫學中心2016年重要病蟲害通報案件統計，病害佔總案件55％，褐根病佔總通報案件37%；中埔研究中心防治樹木園褐根病逾9成。市府率先全國連編3年共2千萬元防治費用，優先在公園、道路防治。