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健康你我他／不合腳跑鞋穿一天 趾甲變黑還分家

聯合報／ 文／翁強（高市楠梓）

高中住學校宿舍，那時總覺得腳上的皮膚特別脆弱，常脫皮，卻不知如何處理。高中畢業就自然改善，之後才知罹患了香港腳。

幾年後，發現兩隻腳大拇趾兩旁漸漸變色，一次假日看電視時拿起指甲剪，將兩旁與甲肉相鄰的邊甲剪短，這時看見殘留的灰色東西，像軟爛的耳屎，令人討厭，拿起小剪刀把它摳乾淨，兩個好好的拇趾甲因而變得難看，還好我不會介意，穿涼鞋走來走去，相信也不會有人刻意往別人腳拇趾瞧吧。

我沒有擦藥，只有幾次的指甲剪｢伺候」，漸漸地，腳趾甲恢復了漂亮的粉嫩色，這是從不抹指甲油的我，最愛的健康原色。

中年之後，指甲漸暗的色澤告訴我身體已經開始退化，要好好照顧，尤其飲食方面要補充鈣質，否則指甲會變薄，且我有彈古箏的習慣，對指甲的硬度非常在意。

有一次穿了一雙不合腳的慢跑鞋參加戶外活動。一整天忙下來，忘了腳拇趾早已向我求救，等到鞋子脫下來，才赫然發現兩隻大拇趾已經變成黑色，一個星期後，竟然快要和甲床說｢再見」了。

還好一段日子後新的指甲長出來，才讓我意識到：指甲為了保護甲肉而犧牲自己，怎麼能不好好照顧它呢？

鈣質

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