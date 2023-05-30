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徵文／6月主題「疫情再起，怎麼辦？」

聯合報／ 本報訊

口罩令鬆綁，新冠疫情再度升溫，許多「天選之人」紛紛中鏢，二次確診的人增加不少，目前確診者已不必強制隔離，輕症者可戴口罩上班，面對這波疫情來襲，你到現在還是天選之人嗎？如何做到的？你是否確診了，該如何因應？若要避免染疫上身，應該做哪些防範？歡迎來信分享親身經驗。

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確診 疫情

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