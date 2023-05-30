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陳時中分享戒菸5字訣

聯合報／ 記者邱宜君／台北報導
衛福部前部長陳時中戒菸滿一周年。記者邱宜君／攝影
衛福部前部長陳時中戒菸滿一周年。記者邱宜君／攝影

明天5月31日為「世界無菸日」，有52年菸齡的衛福部前部長陳時中戒菸滿周年，昨公開分享戒菸成功祕訣，他每次想抽菸時，就告訴自己「明天再抽吧。」如果靠這招還是沒辦法，建議去看戒菸門診，讓專業醫師幫忙，更容易達成目標。

陳時中表示，現在他想要抽菸的頻率，已經從每幾十分鐘響一次，降低到一天只有兩、三次，太太最高興了，還會跟朋友誇讚他了不起，「不是因為我當了部長或選市長，是說我戒菸了不起。」

他以過來人的經驗提醒，想抽菸的想法一定會有，不要強壓，要為他找個出口，像他是告訴自己「明天再抽吧」等待癮頭過去，就這樣度過了300多天。

陳時中說，戒菸一定要找出適合自己的方法，建議可以去家醫科、內科、耳鼻喉科、牙科醫師開設的戒菸門診，透過專業藥物的協助，找心理諮商師協助，也是很好的選擇。最終目標就是早日戒菸，對自己好，對家人也好。

有些人覺得「都抽這麼多年了，沒得癌就沒得癌，也沒死，再戒也沒意思。」但陳時中認為，雖然得肺癌有機率問題，但更大傷害是不可逆的「慢性肺阻塞」一定會發生，而且是「多抽一根就多害一些」。

陳時中說，慢性肺阻塞發生之後，隨年紀增長，走不動、追不上兒孫、爬不動樓梯，身體一天天衰弱的感覺會更強烈，這不但影響生活品質，也會讓家庭朋友都受到傷害。因此，戒菸永不嫌晚，不要告訴自己「明天再戒」，應該是今天就戒菸，想抽的時候告訴自己「明天再抽吧。」

「反菸不只是健康問題，更是生存問題。」董氏基金會執行長姚思遠表示，為了種植菸草，全世界每年要用掉350萬公頃土地、砍伐20萬公頃森林、6億棵樹消失，耗費220億噸水，產生8400萬噸二氧化碳，農藥等化學藥品還會造成土壤退化，整體影響就是會讓人類的生活無以為繼。

戒菸 陳時中 抽菸

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陳時中戒菸滿周年 透露五字秘訣

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