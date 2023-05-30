健康主題館／傷腎？難減重？增罹癌風險？破解喝豆漿3大迷思

● 豆漿富含優質蛋白質，但腎功能不佳者勿飲用過量

● 喝豆漿減重，得替換肉類等蛋白質食物

● 喝豆漿不會引發癌症，乳癌或卵巢癌癌友應與醫師討論

豆漿富含優質植物性蛋白質，一直是很夯的養生飲品，但喝豆漿卻有不少迷思，包括傷腎、增罹癌風險，甚至喝豆漿減重，反而愈減愈重。營養師表示，一般人喝豆漿不須過度擔心，但腎功能不佳者不可大量飲用，避免增加腎臟負擔；乳癌或卵巢癌等女性癌友，喝豆漿前，最好與醫師討論。至於喝豆漿減重，需懂得替換肉類等蛋白質食物，控制熱量，才可能減重成功。

蛋白質為人體重要營養素，分為動物性與植物性蛋白質，動物性蛋白質來源為肉類，植物性蛋白質來源則為豆製品。豆漿不僅富含植物性蛋白質，也含有被稱為植物性雌激素的大豆異黃酮，因此有傳聞喝豆漿恐增加女性癌症風險。內湖國泰診所營養師張斯蘭指出，喝豆漿不會引發癌症，但已有乳癌、卵巢癌等癌友，可以喝多少豆漿，應與營養師及醫師討論。

腎功能不佳 一天別喝超過1500cc

由於腎臟負責蛋白質代謝，也有不少人擔心喝豆漿會傷腎。張斯蘭說，蛋白質引起腎功能不佳情形，是長期飲食行為所致，不會因喝豆漿影響腎功能，但腎功能不佳的人，如果攝取過量蛋白質，確實可能影響腎功能，出現尿液減少、尿素氮增加等狀況，如果合併飲食過鹹，還可能出現電解質不平衡。因此，腎功能不佳者應與醫師討論，並計算一整天蛋白質攝取量，再評估可喝多少豆漿，避免影響腎功能。

究竟腎功能不佳者喝多大量豆漿，可能危害腎功能健康？新光醫院營養師高郁雯認為，如果一天喝1500cc豆漿，就算是十分大量。

一天一至二餐 可用豆漿取代肉類

該如何健康喝豆漿？張斯蘭指出，動物性蛋白質的肉類大多含飽和脂肪酸，攝取過多將增加心血管疾病風險，建議一天三餐中有一至二餐，可以用豆漿取代肉類，例如一杯240cc豆漿等同於一兩肉（約三根手指幅寬的肉類），也就是說，喝一杯豆漿就可減少食用一兩肉。因此，從豆漿等黃豆製品攝取蛋白質，可以減少攝取肉類及飽和脂肪酸。

如果想喝低糖豆漿減重，張斯蘭強調，首先要了解一份肉類和一份豆漿的蛋白質及熱量是相同的，如果一直喝豆漿，還是會增加熱量，並不利於減重。

想減重的民眾，高郁雯建議，下午茶可以改喝無糖豆漿，當作是一個小點心，可增加飽足感，又能降低精緻糖類攝取。對於減重來說，關鍵在於控制熱量，豆漿本身就有熱量，必須取代肉類，才不會愈喝熱量愈多，體重反而有增無減。