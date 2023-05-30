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不健康餘命／疫情讓不健康餘命減

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導
國人不健康餘命縮短 製表／元氣中心
國人不健康餘命縮短 製表／元氣中心

最新統計顯示，二○二一年國人「不健康餘命」為七點五六年，這是自二○一三年進入「八」字頭的八點二四年，相隔近十年後，首次恢復到「七」字頭。對此，衛福部分析與防疫有成有關，住院人數、肺炎死亡人數大幅下降，讓國人健康年歲增加。但專家並不同意，疫情引起「超額死亡」才是不健康餘命縮短的主因。

不健康餘命意指失能、臥病、被慢性病纏身的年數，計算方式為「平均餘命」減「零歲健康餘命」，不健康餘命年歲愈長，代表國家社會付出的醫療及照顧成本愈高。二○二一年國人平均壽命為八十點八六歲，當年健康餘命為七十三點三歲，顯示「不健康餘命」年歲為七點五六年。

上一次「不健康餘命」七字頭，是二○一二年的七點九五年，二○一三年踏進八字頭後，一路往九字頭邁進，二○一九年不健康餘命來到八點四七年，但新冠疫情來襲後，不健康餘命開始縮減，二○二○年為八點○四年，前年再縮短。

不過，雖然不健康餘命下降，但死亡人數也變多。內政部分析平均餘命報告指出，二○二一年死亡人數十八萬四四五七人，與二○二○年相比增加一萬二九五人，其中六十五歲以上死亡人數十三萬七二五四人，較前一年增加一萬四二七人。報告指出，餘命下降屬統計發生的短期波動現象。

衛福部統計處科長陳雅俐說，二○二○年或二○二一年住院人數大幅減少、慢性病就醫人數微幅上升，過去長者主要死因之一為「感染性疾病」，但這兩年因配戴口罩等防疫作為，讓過去導致長者致死的肺炎死亡率大幅下降，使健康餘命拉長，不健康餘命縮短。

「不健康餘命縮短，根本是疫情超額死亡導致的結果。」中華民國防疫學會理事長王任賢無法認同衛福部說法，他質疑，二○二一年五月疫情大爆發，八百多人死亡，平均餘命從前一年的八一點三二年降至八十點八六年，「怎麼可能與疫情無關？」

台大公衛教授詹長權說，若無外力影響，六十五歲以上長者死亡人數不可能一口氣增加一萬多人，疫情絕對是因素之一，除了直接染疫致死，還有疫情導致醫療資源不足、恐懼就醫等，都導致平均餘命下降。

前衛生署長楊志良說，不健康餘命在帳面上縮短到七點五六年，造就「好看數字」背後，不是防疫有功，而是疫情把高齡老人淘汰，表示政府沒照顧到該被照顧到老人，是台灣疫情的悲哀。

疫情 衛福部

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