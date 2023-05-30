聽新聞
test
0:00 / 0:00

旅宿媒合率僅一成七 低薪是主因

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導

旅宿業真的缺工嗎？勞動部與交通部合作、去年五月啟動的「旅宿業專案媒合服務」，一年內總計推介近六千名人力給旅宿業，高喊缺工的旅宿業，卻只雇用一千多人，媒合率僅百分之十七。勞動部回顧媒合過程認為，合理的薪資與工作量，才可有效吸引人才。

「旅宿業專案媒合服務」分三階段媒合後，於今年四月底退場，五月改由「疫後改善缺工擴大就業方案」銜接。回顧這為期一年的媒合服務，勞動部勞動力發展署與各公立就業服務機構，共推介五九三○名人力給旅宿業，業者只進用一○四六人。

勞動力發展署就業服務組副組長黃巧婷認為，媒合失敗的主因是薪資「不夠吸引」，包括對經歷和語文條件、勞力的要求，無法和薪資對應；此外對職缺的要求不夠明確，通知面試的程序和速度太慢等。

發展署在媒合過程中發現，業者開出的職缺薪資普遍偏低，因此第二階段便要求專案媒合職缺起薪，北北基桃竹地區應達三萬元以上、中南東部應達二萬八千元以上。如額外要求具備外語能力、大專以上學歷、相關證照或一定年資以上工作經驗等條件時，應有正當理由並須合理調高薪資，以符合就業市場行情。

發展署也發現，部分星級飯店要求房務人員每日清潔十三間房，在高工作量及高工作品質要求下，往往讓應徵者卻步。相較該飯店每日上萬元的房價，房務人員薪資水準顯有不相當且需改善空間。

薪資 勞動部

延伸閱讀

解決旅宿缺工潮 業者、就業都有補助

環狀線多由北捷替補人力 黃瀞瑩質問蔣萬安：侯友宜真準備好了？

疫後旅宿業缺工嚴峻 3部會攬才勞工最高補助1.3萬元

解決旅宿業疫後缺工問題 三大部會聯合推出攬才計畫

相關新聞

一人失能全家破產 「零家庭照顧者」危機來臨

內政部公布最新家戶結構統計報告，單人戶比率最高，已達百分之卅五點四，其次為兩人戶（百分之廿一），兩者合計已超過五成。家庭...

不健康餘命／疫情讓不健康餘命減

最新統計顯示，二○二一年國人「不健康餘命」為七點五六年，這是自二○一三年進入「八」字頭的八點二四年，相隔近十年後，首次恢...

旅宿缺工 政院再推大學生暑期體驗

為解決旅宿業缺工問題，行政院昨宣布推動「疫後擴大旅宿服務徵才計畫」，竟無視新進員工得接受一至兩個月職前訓練，祭出猶如找大...

老虎裝呆、河馬靠勢…動物星球內幕多 猛獸萌樣讓人意外

台北市立動物園現有逾300種動物，照養台灣黑熊、斑點鬛狗與老虎等大型動物，很多猛獸在保育員眼中完全不同，就像老虎是游泳健將，很愛泡水，跟一般人認知的「貓科」動物大不同；外型可愛的河馬，卻是世界上最危險動物之一，還曾有人餵駱駝遭咬傷頸動脈，在醫院躺2年。動物園是另一個動物星球，也有外界不知道的「內幕」故事。

旅宿媒合率僅一成七 低薪是主因

旅宿業真的缺工嗎？勞動部與交通部合作、去年五月啟動的「旅宿業專案媒合服務」，一年內總計推介近六千名人力給旅宿業，高喊缺工...

冷眼集／缺工只靠補助 難解觀光業困境

口口聲聲喊著缺工的旅宿業者，不願調高起薪、改善勞動條件，政府卻聯合三個部會，拿納稅人的錢「補助」業者。當補助成為常態，既...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦