旅宿媒合率僅一成七 低薪是主因

旅宿業真的缺工嗎？勞動部與交通部合作、去年五月啟動的「旅宿業專案媒合服務」，一年內總計推介近六千名人力給旅宿業，高喊缺工的旅宿業，卻只雇用一千多人，媒合率僅百分之十七。勞動部回顧媒合過程認為，合理的薪資與工作量，才可有效吸引人才。

「旅宿業專案媒合服務」分三階段媒合後，於今年四月底退場，五月改由「疫後改善缺工擴大就業方案」銜接。回顧這為期一年的媒合服務，勞動部勞動力發展署與各公立就業服務機構，共推介五九三○名人力給旅宿業，業者只進用一○四六人。

勞動力發展署就業服務組副組長黃巧婷認為，媒合失敗的主因是薪資「不夠吸引」，包括對經歷和語文條件、勞力的要求，無法和薪資對應；此外對職缺的要求不夠明確，通知面試的程序和速度太慢等。

發展署在媒合過程中發現，業者開出的職缺薪資普遍偏低，因此第二階段便要求專案媒合職缺起薪，北北基桃竹地區應達三萬元以上、中南東部應達二萬八千元以上。如額外要求具備外語能力、大專以上學歷、相關證照或一定年資以上工作經驗等條件時，應有正當理由並須合理調高薪資，以符合就業市場行情。

發展署也發現，部分星級飯店要求房務人員每日清潔十三間房，在高工作量及高工作品質要求下，往往讓應徵者卻步。相較該飯店每日上萬元的房價，房務人員薪資水準顯有不相當且需改善空間。