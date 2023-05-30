旅宿缺工 政院再推大學生暑期體驗

為解決旅宿業缺工問題，行政院昨宣布推動「疫後擴大旅宿服務徵才計畫」，竟無視新進員工得接受一至兩個月職前訓練，祭出猶如找大學生「救火」的暑期體驗短期方案，挨批急就章、未對症下藥，簡直是政府東拼西湊，應付業者的方法。

徵才方案結合交通部「補助旅宿業穩定接待國際旅客服務量能」、勞動部「疫後改善缺工擴大就業」及教育部「大專院校學生從事旅宿業暑期職場體驗」等三項方案，宣示三部會共同紓緩旅宿業缺工問題。

交通部自今年四月起，補助營業中且近三年未經處分或停止獎、補助的合法旅宿業者，新聘房務、清潔人員，只要持續工作半年，每人補助五千元、最多補助十二個月。勞動部鼓勵失業勞工，經公立就業服務機構推介，投入旅宿業從事房務、清潔，最高補助一萬三千元。

最新方案則為教育部推出的「大專院校學生從事旅宿業暑假職場體驗獎勵方案」。方案寫道大專院校本國生、僑外生若在暑期投入旅宿業，每月職場體驗超過八十小時，每月可獲補助三千元，每月職場體驗超過一百六十小時，每月獲補助六千元；工作地點若位於偏遠特定地區者，每月額外給三千元，最長三個月，預計補助五千人。

「補助僅三個月，有跟沒有一樣」。中華民國商業旅館同業公會理事長蕭景田直言，公部門確實想方設法紓緩缺工問題，但新進員工起碼需歷經一、兩個月訓練，體驗方案對解決人力荒，完全沒助益。

蕭景田說，若員工一年後離去，業者又得傷腦筋，且旅宿業職工有養成期，並非缺人、補人如此簡單；他建議政府開放移工從事房務基層工作，起碼較能穩定人力約三年，並適當補助業者教育訓練成本。

世新大學觀光系副教授陳家瑜指出，各行各業都遇到缺工問題，旅宿業在疫情期間流失很多員工，是更棘手的問題，此狀況不只是疫後短暫現象，而會變成觀光產業或服務業長期問題。攬才計畫看起來只是急就章，東拼西湊應付業者，她不認為對業者有幫助。

陳家瑜透露，以她對學生的瞭解，此方案沒有任何誘因，隨意找工讀的薪資都較高；產業結構穩定後，才能吸引有興趣的年輕人投入，否則看不到行業的未來，單靠熱情，終會消磨殆盡。