瑪娃颱風海警發布 中央災變中心提醒民眾別觀浪戲水

瑪娃颱風海上颱風警報已在今晚8時30分發布，中央災害應變中心同步開設，根據氣象局分析資料，預估5月31日到6月2日颱風最為接近台灣，新北龍洞、宜蘭蘇澳、龜山島、花蓮、台東綠島、蘭嶼及屏東鵝鑾鼻已觀測到2到7米左右的浪高。

氣象局資料顯示，蘭嶼將有11至12級的強陣風，綠島跟澎湖將有10到11級強陣風，新竹到台南、恆春半島、東南部沿海空曠地區及馬祖、金門也會有8到9級的強陣風，災害應變中心提醒民眾要注意海邊活動、戲水安全，避免長浪、強風所造成的危害。

中央災害應變中心副指揮官、內政部消防署蕭煥章表示，日前有民眾前往宜蘭南方澳、花蓮海邊觀浪戲水遭大浪捲走失蹤，提醒民眾花東地區部分沿岸已畫定警戒區域，也已請各權責機關加強勸導颱風期間禁止觀浪、海釣、戲水及登山等活動。

蕭煥章也提醒，地方政府也應針對部分海域觀光景點恐因長浪引發瘋狗浪，要適時運用多元管道主動發布預警；另也呼籲利用跑馬燈、社群平台等管道宣導民眾掌握天氣預警特報資訊，避免山區、河邊及海域等戶外活動。

中央災害應變中心提醒，花東離島地區船班自周末起，因應長浪已先停航，請民眾針對受天候影響停航或取消的海空運航班，提早因應，並留意因停航滯留離島的旅客物資是否充足。

另外沿海養殖漁業也請落實相關防護措施，漁業電台也請提醒海上作業船隻注意人員安全，視安全考量提早進港避風。

中央災害應變中心表示，由於瑪娃颱風路徑仍是緩慢轉向，後續轉向位置、路徑對陸地雨量及風力影響範圍仍有變數，請持續監控颱風動態並主動將即時天氣概況、降雨及風力預估情資，提供給各進駐應變中心中央機關（單位），並與地方政府保持縱向聯繫。