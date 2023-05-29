瑪娃颱風晚上8:30發海警 明天最熱新竹以南恐36、37度

中央氣象局預報員謝佩芸下午指出，瑪娃颱風還是中度颱風，以颱風速度和路徑預估，今天晚間到深夜可能發布海上颱風警報。周三至周四最接近台灣，受颱風外圍環流沉降效應，今天台南已逾37度，明天是最熱的一天，西半部逾35度，新竹以南可能高達36、37度。氣象局傍晚指出，晚上8:30發海上警報。

謝佩芸說，瑪娃颱風暴風半徑達300公里，往西北移動，速度愈慢，預估後天（周三）才會往北轉， 周三到周四最接近台灣，但導引氣流不明顯，未來兩天還停留在東南方海面上，還可能偏東或偏西一點，愈接近台灣影響愈大，未來兩天有變數，仍需隨時更新最新情況。預計將影響到周四、周五才會遠離。

謝佩芸表示，瑪娃外圍環流相當寬廣，目前台灣上空還是外圍環流沉降效應範圍，天氣穩定。西半部今明兩天溫度相當高，今天西半部多個城市都逾35度，最高溫的台南北寮達37.3度，新北市三峽也逾37度，明天是最熱的一天，西部可能達35度以上，新竹以南高溫還可能更高，達36、37度。

降雨方面，迎風面北海岸、宜花地區局部降雨。明天隨著颱風更接近，外圍環流降雨會更多一些，大台北、宜花降雨增加，宜花會有局部大雨出現。謝佩芸說，周三至周四是最接近台灣的時候。預計周五隨著颱風慢慢北上到台灣東方到東北方外海，降雨迎風面變成北部山區。

謝佩芸說，瑪娃外圍環流很寬廣，陸續帶來長浪現象。蘭嶼、台東都觀測到6米巨浪，東部沿海都有3到4米，可能今晚到明天各沿海的浪都會達到3米以上，尤其東半部會達到5、6米以上。雖然颱風離台灣有段距離，風勢相當明顯，桃園到嘉義、澎湖的風力會逐漸增強。明天之後隨著颱風更近，整體風力會更為增加，建議今天加強固定防颱工作。