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屏東榮總心臟手術 造福偏鄉急重症醫療

中央社／ 屏東縣29日電

屏東榮民總醫院開幕6個多月已成功透過複合式手術室完成10台TAVI手術（導管主動脈瓣膜置換術），為偏鄉地區的急重症醫療帶來福音。

屏東榮民總醫院以準醫學中心的標準設立，去年11月開幕，專注於急重症醫療的在地化發展，著重提供屏東地區患者高品質的醫療服務，院內有亞洲最新的複合式手術室，靈活的C-arm（影像輔助手術導引系統）可以從頭到腳各個角度拍攝，為醫師提供更清晰的影像作為手術的利器，使屏東的病患不再需要跨越高屏溪，在屏東即可接受治療。

屏東榮民總醫院引用全民健康保險申報資料分析指出，屏東縣心血管疾病患者僅次於六都及彰化縣，但相對於其他縣市，屏東縣缺乏全功能的心臟醫療團隊。因此，移植高雄榮民總醫院尖端的心臟治療團隊，提供醫學中心等級的服務。

屏榮表示，去年醫院的成立，才有團隊和設備可執行TAVI手術，且團隊來自醫學中心，經驗豐富成效顯著，累計至27日共完成10台TAVI手術；也完成多台達文西手術以及微創全人工關節置換手術等，繼續為屏東縣民提供全方位的服務。

屏東縣 手術 團隊

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