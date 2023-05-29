瑪娃颱風逼近...龜山島封島3天 太平山遊樂區休園4天

受到瑪娃颱風外圍環流影響，宜蘭沿海及龜山島周邊風浪逐漸增強，東北角暨宜蘭海岸國家風景區為顧及遊客登島安全，針對龜山島進行封島至30日；林務局羅東林管處今天下午也宣布，30日下午4點起，太平山國家森林遊樂區預警性休園至6月2日。

瑪娃颱風雖有北轉趨勢，但已經在東北角沿海一帶掀起風浪，龜山島不適合遊客登島，已經從昨天封島至30日，視風浪情況再決定開放日期。

至於太平山國家森林遊樂區的聯外道路台七線、台七甲線、宜51線等去年受尼莎颱風影響，曾造成台七線嚴重坍塌，交通中斷。目前雖已搶通，但逢豪大雨仍有再度中斷之虞，羅東林管處考量太平山位處偏遠山區及旅遊安全，30日下午4點起預警性休園。

太平山區內8條自然步道，包括鳩之澤自然步道、見晴懷古步道、檜木原始林步道、鐵杉林自然步道、茂興懷舊步道、翠峰湖環山步道、望洋山步道、台灣山毛櫸步道同步封閉，園區遊客須於下午4點前離園，當天不提供住宿，而蹦蹦車末班車調整為12點30分，返程下午2點。