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瑪娃颱風逼近...龜山島封島3天 太平山遊樂區休園4天

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
瑪娃颱風來了，龜山島封島3天，視風浪情況再決定開放日期。本報資料照片
瑪娃颱風來了，龜山島封島3天，視風浪情況再決定開放日期。本報資料照片

受到瑪娃颱風外圍環流影響，宜蘭沿海及龜山島周邊風浪逐漸增強，東北角暨宜蘭海岸國家風景區為顧及遊客登島安全，針對龜山島進行封島至30日；林務局羅東林管處今天下午也宣布，30日下午4點起，太平山國家森林遊樂區預警性休園至6月2日。

瑪娃颱風雖有北轉趨勢，但已經在東北角沿海一帶掀起風浪，龜山島不適合遊客登島，已經從昨天封島至30日，視風浪情況再決定開放日期。

至於太平山國家森林遊樂區的聯外道路台七線、台七甲線、宜51線等去年受尼莎颱風影響，曾造成台七線嚴重坍塌，交通中斷。目前雖已搶通，但逢豪大雨仍有再度中斷之虞，羅東林管處考量太平山位處偏遠山區及旅遊安全，30日下午4點起預警性休園。

太平山區內8條自然步道，包括鳩之澤自然步道、見晴懷古步道、檜木原始林步道、鐵杉林自然步道、茂興懷舊步道、翠峰湖環山步道、望洋山步道、台灣山毛櫸步道同步封閉，園區遊客須於下午4點前離園，當天不提供住宿，而蹦蹦車末班車調整為12點30分，返程下午2點。

林管處參考氣象局預估影響天數後，初步預計休園至6月2日(星期五)，實際恢復開園日期，將視颱風警報解除後，園方進行災害勘查及環境整備，做滾動式調整，提醒民眾颱風期間，請勿前往山區步道，以維安全。

太平山國家森林遊樂區從明天傍晚起，休園至6月2日。圖／羅東林管處提供
太平山國家森林遊樂區從明天傍晚起，休園至6月2日。圖／羅東林管處提供

尼莎颱風 太平山 龜山島

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