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老奶奶離世前只求幫她做1件事 網友眼眶全濕了：這叫善終

聯合新聞網／ 綜合報導
老奶奶離世前只求家人找人「幫她洗澡」，洗完澡當天晚上就安詳地離開人世。示意圖／ingimage
老奶奶離世前只求家人找人「幫她洗澡」，洗完澡當天晚上就安詳地離開人世。示意圖／ingimage

生離死別是每個人都要面對的課題，近日就有一名老奶奶在辭世前，要求家人找人「幫她洗澡」，未料洗完澡當天晚上，奶奶就在睡夢中安然離世，許多網友都看哭了。

一名女網友透過Dcard發文透露從事「幫老人家洗澡」的工作，日前她與同事前往一位老奶奶家中協助沐浴，將浴缸放置妥當、放水等待水溫適中時，老奶奶的兒子走來與她小聊幾句，對方表示奶奶如果在醫院、沒有插管的話，早就走了。等到兩人結束談話，原PO將奶奶扶進浴缸，並貼心地詢問「水會不會燙」，奶奶還搖頭回應表示不會太燙。

原PO替奶奶洗完澡、下班回到家後，原PO發現奶奶的兒子傳LINE到公司的公務機，對她們幫奶奶洗澡表示感謝。奶奶的兒子說到，奶奶從醫院回家後就一直吵著要洗澡，洗完澡那一晚，就安詳地躺在床上睡著，再也沒有醒來了。

原PO坦言聽完後心裡非常難過，「原來我那麼溫柔呵護著奶奶的手，小心翼翼地幫她洗了舒服的澡，或許她是等著我們幫她洗好澡的這一刻，她才能安心地離開」。原PO也忍不住感嘆，奶奶身上沒有病痛，只是心跳快了一些，但生命卻很無常。

貼文曝光後，網友們眼眶都濕了，紛紛留言「奶奶應該是真的在等妳們來，謝謝妳們願意付出這麼辛苦的勞力做這件事情！」、「長期臥床的個案可以用水洗全身澡，其實算是一件很奢侈的事，妳們完成奶奶小小心願，是福份」、「這叫善終」、「她在美夢中離去，已是最好的方式」。

Dcard 沐浴 老年人

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