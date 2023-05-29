颱風未至熱翻天！這7縣市發布高溫黃色警戒 醫師：小心熱急症

受中颱瑪娃外圍環流沉降影響，今天新北市、金門縣、新竹縣、苗栗縣、臺南市、高雄市、屏東縣等地，白天出現最高溫37.3度，高雄醫學大學附設中和紀念醫院急診醫學部主治醫師溫竣凱特別提醒長輩，慎防熱急症發生。

台灣因地形因素，受颱風外圍環流沉降影響，今天中央氣象局對7個縣市發布36度以上高溫警報，而昨天高雄內門，一度飆高溫至39度，氣象局指出，在地形背風側的小區域，恐出現焚風效應，農友可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。

高雄氣象站主任陳文信指出，受到太平洋高壓及颱風外圍沉降的增溫影響，6月以前，高雄地區都可能出現高溫，民眾須格外注意補水防曬，減少劇烈運動。

由於，不少務農長者一大早就獨自在田裡工作，若未注意溫差變化，恐田間倒下發生意外，而曝曬在高溫下的時間一長，後果難以想像。

醫師溫竣凱指出，常見的熱急症包含輕微的熱痙攣到嚴重的熱中暑，皆有可能因為外在環境的高溫，或是患者本身的身體條件（諸如重度勞動工作者或服用抗組織胺藥物的患者）導致。

尤其，「老年人因身體調控體溫機制，不如年輕民眾。」溫竣凱提醒，長者須慎防熱急症發生。

溫竣凱表示，輕微的熱痙攣，是因為體內水分流失（大量流汗）造成電解質不平衡，引起肢體局部的抽筋；而熱衰竭和熱中暑的差異，就在於意識狀況與體溫，熱中暑通常體溫會高於攝氏40度，且急性意識改變，這時候需要緊急送醫治療。

對於，熱痙攣及熱衰竭的患者，須盡快移至陰涼、通風處，並補充水分，同時嚴密監測意識及身體狀況，必要時就醫；溫竣凱表示，熱中暑因為伴隨急性的意識改變，則需聯繫119消防局，協助盡快轉送。