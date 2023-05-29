解決旅宿缺工潮 業者、就業都有補助

旅宿業從業人員最高領每月可領1萬3千元！行政院29日宣布「疫後擴大旅宿服務徵才計畫」，觀光局局長張錫聰表示，自4月1日起至明年3月31日，有新聘房務及清潔人員的業者，人員任滿6個月者，可申請每人每月5千元的補助。勞動部也祭出補貼措施，失業民眾選擇於旅宿業就業，每月補助5千到1萬3千元不等。

業者每人每月補助5千

張錫聰表示，新聘人員至少任滿6個月者，即可於線上按每人每月5000元申請補助金。他補充說，符合補助條件，包括必須是營業中的合法旅宿業，且北北基桃等北部地區基本薪資要達到3.3萬元，中、南、東部跟離島要達到3.1萬元，「目前旅宿業缺工規模約1.2萬人，預計補助1.65萬人。」

1萬鼓勵二度就業

勞動部勞動力發展署主任秘書陳世昌說，勞動部則會直接祭出補助就業人員，推動更多民眾就業，補助對象分兩類：一、「失業30天以上的一般身分勞工給予就業獎勵每月6000元」，若工作地點在偏遠地區再加碼3000元，最長可領12個月。

二、如中高齡、二度就業婦女等特殊族群（詳見《高齡者及就業服務法》第24條所定對象），如果全時工作給獎勵金每月1萬元，偏遠地區再加碼3000元；部分工時也有每月5000元，偏遠地區則加碼1500元，最長都可領12個月。

此外，隨著國際疫情趨緩，打工換宿風潮復燃，教育部青年發展署主任秘書蕭智文表示，本國學生跟僑外生暑假在旅宿業打工逾80小時者，每人每月獎勵3000，逾160小時者則有6000元的獎勵，申請期間從6月15日至9月15日。

兩岸交流無時程

中國日前宣布開放台灣旅行團赴陸旅遊，總統蔡英文日前也提到，「兩岸在疫情後可逐步恢復交流，包括旅遊在內，交通部正在討論中。」交通部表示，相關內容尚待討論，但會加快腳步確定方案達成共識。

對此，張錫聰接受媒體聯訪時表示，大陸開放旅行社接待台灣旅行團，觀光局樂觀其成，同時也歡迎大陸人士組團來台旅遊，至於相關禁令鬆綁課題還在評估中，正持續與陸方溝通，各種開放形式都有可能。

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