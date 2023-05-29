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抗生素得靠「配給」供藥 基層藥師：時常斷貨好幾周

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
目前各藥廠仍在等待十數款的抗生素重新核定健保藥價，希望能夠趁著氧化鎂的調價後，一併解決。記者黃義書／攝影
目前各藥廠仍在等待十數款的抗生素重新核定健保藥價，希望能夠趁著氧化鎂的調價後，一併解決。記者黃義書／攝影

軟便劑主成分「氧化鎂」缺藥，但健保給付價提高一倍至0.32元，6月1日上路，暫時得到緩解。不過許多藥廠仍在等待抗生素的健保藥價調整，生產意願仍低。基層藥局藥師則表示，藥品的協調機制政府始終沒有做起來，抗生素已經得靠盤商「配給」供藥；政府應該建立「配藥比」把協調系統建立起來，否則壓力都在基層藥師身上。

健保署4月份經專家討論後，將氧化鎂由每粒0.16元調高為0.32元，自今年6月1日起生效。食藥署副署長陳惠芳則說，有6家業者同意製造供應，而食藥署已協調2家業者優化藥品分配方式，每月可供4000萬錠，以健保月用量2000萬錠來說已可以滿足。

台灣製藥工業同業公會理事長蘇東茂表示，由於健保決議調高氧化鎂給付價格，生產意願提升，目前各家藥廠都已著手開始增量生產；但目前各藥廠仍在等待十數款的抗生素重新核定健保藥價，希望能夠趁著氧化鎂的調價後，一併解決。

麗中藥局藥師易麗珍表示，目前氧化鎂的供應情形在基層藥局端已有緩解，但仍有諸多品項缺藥，以指示用藥的胃藥「艾胃逆服」來說，總是在排單，偶而才能取得十幾盒，但也只能填補之前欠藥的缺口，沒辦法補足存貨。食藥署則建議改採「"黃氏" 胃立舒咀嚼錠」作為替代藥品。

「抗生素供應商一天只能給一盒，不時又斷貨好幾周。」易麗珍說，目前抗生素缺藥情形已經讓盤商得用「配給」的方式供貨，即使配給還是會斷貨好一段時間，總是沒辦法訂到需要的量。

同時，易麗珍指出，由於藥廠與醫院簽訂的供應合約，醫院都會有藥，醫院開立的抗生素處方箋劑量若為一錠375毫克，但基層藥局只有625毫克的抗生素，民眾就只能持處方籤回到醫院拿藥，而藥廠因為與醫院簽訂合約，供應特定規格的藥品給民眾，社區藥局無法取得，反讓民眾懷疑藥品品質。

「社區藥師要會協調、搶藥、調貨，還要安撫民心。」易麗珍說，第一線社區藥局藥師最常花時間在民眾衛教上，但解釋半天還是沒辦法拿到處方箋，還要到處調藥品來服務民眾；政府應該「建立配藥比」，不要讓基層藥師總是白忙一場。

易麗珍也說，單一藥局絕對沒辦法消化一次1000顆的藥品，尤其單一處方箋至多十幾顆，剩下的只能擺到過期浪費，得靠中盤商提供小包裝藥品；但政府現在建立通報系統，曠日費時也對基層的作用甚微，而「協調系統」、「中盤商制度」始終都沒有動靜，等同把缺藥責任通通壓在社區藥師身上，得自己想辦法處理。

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