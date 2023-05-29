瑪娃侵襲115台灣旅客滯留關島 星宇派空機接返今晚返台
瑪娃颱風侵襲關島，關島國際機場關閉，115名台灣包機旅客滯留當地。星宇航空今表示，關島機場預計於當地時間29日下午3時重新開放航班起降，今天上午9時32分已派遣1架空機起飛前往接回旅客，預計在關島時間下午3時30分抵達、台灣時間晚間7時35分抵達桃園機場。
雄獅旅遊5月27日表示，5月19日出發關島的115名自由行旅客，原定搭乘23日星宇航空JX8071回程航班，受瑪娃颱風影響取消，雄獅啟動緊急處理作業，由當地服務旅社，以及駐地工作人員，協助安排滯留旅客住宿等事宜。
星宇航空表示，從關島機場關閉後，便持續密切關注機場狀態並備妥相關準備，著手進行專機接運作業籌備。昨確認關島機場重新開放時程後，便立即提出飛渡申請，今天上午9時32分已派遣1架空機起飛，預計在關島時間下午3時30分抵達。
星宇航空說，在當地機場一開場，就以最快時間安排接運滯留旅客返台，預計在關島時間下午5時30分起飛、台灣時間晚間7時35分抵達桃園機場，但因關島機場仍在復工階段，實際航班時間將視當地狀況調整。
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