最強心臟手術武林秘笈誕生 三總醫護花三年寫這本書

全台第一本以滿滿彩色照片介紹心臟外科手術前中後流程的中文教科書，今天正式在三軍總醫院誕生，可望為醫學教育與醫病溝通帶來強大助力。這本《心臟血管外科手術暨全期護理》由軍醫局局長蔡建松擔任總主編，率領馳名國際的心臟外科、麻醉科、外科護理團隊，耗時三年完成。三總心臟血管外科主任柯宏彥說，本書相當於「手術室中的武林秘笈」，可望成為台灣心臟外科臨床教學的必備教科書。

軍醫局局長蔡建松表示，台灣心臟外科醫師不多，而且都很忙壓力很大，能寫書的人很少，可以做英翻中就不錯了，所以相關領域一直只有少數中文書，大概只有兩三本。然而，人工心臟和心臟移植都是台灣醫界享譽國際的強項，特別像是心導管換瓣膜、主動脈支架，人工心臟更是由三總和台大「在幫台灣打亞洲盃」。

蔡建松表示，台灣醫療團隊自己出一本書，從術前準備、術前準備、手術怎麼做、要準備什麼樣的衛材，手術後怎麼照顧，將是臨床教學和服務很重要的資源。這本書是由護理人員發想，跨科跨專業團隊分工合作，綜整一篇篇修訂校正，內容精彩、照片清晰，最大特色就是有「大量圖譜輔以文字」。內行人看了，可以學到非常多，實習醫師或護理生看了，也很有幫助。

柯宏彥表示，這本書寫了將近三年才完成，從大家有共識要做，就發揮團結精神，下定決心克服三大困難。第一個難關是臨床工作繁忙，只能利用工餘時間寫書，第二困難是要花時間蒐集最新、最正確的資訊，第三困難是特別去拍攝、搜集能夠詳細呈現每個步驟重點的照片。

柯宏彥表示，之前的教科書都是翻譯書，而且以文字敘述為主，就算讀過書，也很難想像實際情境，這本書可以補過去的不足，幫助新進的實習醫師、護理生、住院醫師更快上手，可說是「手術室中的武林秘笈」，勢必將成為台灣心臟外科臨床教學的必備教科書。對於社會大眾來說，這本書也能幫助大家認識手術前中後的過程、做好心理準備，醫師也可以運用這本書來向病人說明。