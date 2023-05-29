疫後旅宿業缺工嚴峻 3部會攬才勞工最高補助1.3萬元

國境解封，旅運復甦，行政院今宣布推動「疫後擴大旅宿服務徵才計畫」，結合交通部、勞動部與教育部，解決疫後旅宿業人力短缺問題，其中勞動部針對投入旅宿業的中高齡者、二度就業婦女等，每月最高補助1.3萬元。

在行政院推動的「疫後擴大旅宿服務徵才計畫」，結合交通部「補助旅宿業穩定接待國際旅客服務量能」、勞動部「疫後改善缺工擴大就業」及教育部「大專院校學生從事旅宿業暑期職場體驗」等三項方案，三部會共同紓緩旅宿業缺工問題。

交通部4月21日公告實施「補助旅宿業穩定接待國際旅客服務量能方案」，追溯自2023年4月1日起至2024年3月31日，有新聘房務及清潔人員之旅宿業者，符合補助條件（新聘人員至少任滿6個月），即可於線上按每人每月5000元申請補助金，最長可請領12個月。

交通部次長陳彥伯表示，5月28日台灣迎來旅客數達206萬人次，逐步接近今年600萬人次旅客來台目標，顯見台灣觀光逐漸復甦，住房率不斷增加，國旅市場人力短缺，是政府積極要處理事項。

觀光局長張錫聰說，疫後缺工對旅宿業服務量能衝擊很大，據統計，疫前來台觀光客平均停留6.2夜，當前面對各國競爭國際旅客，台灣確實有強大壓力，須擴大攬才，才能避免旅宿業訂單流失，影響經濟成長。

他指出，在交通部「補助旅宿業穩定接待國際旅客服務量能方案」中，補助對象為「營業中且最近3年未經處分或停止獎助或補助的合法旅宿業者」；補助條件為獎勵有新聘房務及清潔人員的旅宿業者，持續工作半年，每人5000元，最多補助12個月，最大匡列額度補助1.6萬人，而目前旅宿業缺工提報規模則有1.2萬人，相信有利經濟成長。

勞動部勞動力發展署就業服務組長陳世昌指出，疫情趨緩後，各行各業回溫復甦，在勞動部「疫後改善缺工擴大就業方案」中，透過直接補助旅宿業從業人員，鼓勵失業勞工經公立就業服務機構推介投入旅宿業從事房務、清潔工作，包括旅宿業在內共補助2萬人。

他說，補助對象有二，一是一般身分勞工，給予就業獎勵每月6000元，若工作地點偏遠特定地區，每月再加碼3000元，最長可請領12個月。

第二個補助對象為《高齡者及就業服務法》第24條所定各款對象（如中高齡、二度就業婦女等）勞工，全時工作每月給予10000元，偏遠（特定）地區再加碼3000元，部分工時工作每月給予5000元，偏遠（特定）地區再加碼1500元，最長可請領12個月，自2023年6月15日（回溯自2023年5月1日起）至2024年6月14日實施。

教育部青年發展署主任秘書蕭智文表示，大專生若在暑假想多些職場體驗，教育部配合「疫後擴大旅宿服務徵才計畫」，推出「大專院校學生從事旅宿業暑假職場體驗獎勵方案」，補助對象為「暑期從事旅宿業的大專院校本國學生」及「僑外生」，補助5000人，

她說，學生在旅宿業每月職場體驗超過80、160小時，每人每月分別獎勵3000、6000元，工作地點位於偏遠（特定）地區者，每月額外給予 3000元，最長3個月，自2022年6月15日（回溯自2023年6月1日起）至2023年9月15日實施。