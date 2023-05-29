瑪娃恐影響沖繩 駐日那霸分處：無護國神山擋颱風 觀光客可能被迫滯留

今年第2號颱風瑪娃穩定以西北西方向前進，速度將逐漸放慢且有北轉的趨勢。由於颱風很可能影響沖繩，「台北駐日經濟文化代表處 那霸分處」臉書粉專表示，「沖繩無護國神山阻擋」，所以強風豪雨直擊沖繩，提醒國人前往觀光要做好準備。

多年前出現侵台颱時，往往因為撞上中央山脈而造成颱風結構破壞，威力大減，受屏障的地區影響較小，因此中央山脈有護國神山封號。

台北駐日經濟文化代表處那霸分處發文指，瑪娃颱風預計本周起將對沖繩地區帶來劇烈天氣影響，提醒僑民做好防颱準備，觀光客及早變更航班、飯店等旅遊計畫。颱風時因大量國內外航班取消，觀光客可能被迫滯留數天，因此飯店一房難求。

台北駐日經濟文化代表處那霸分處表示，「沖繩無護國神山阻擋，所以颱風來襲時強風豪雨直擊沖繩」，外出非常困難，也有可能斷水斷電，尤其在市區外的民宿需特別注意。請國人注意若需於颱風期間停留於沖繩，請事先準備行動電源及應急藥品、糧食飲水等，以備不時之需。