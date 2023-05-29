中颱瑪娃掀長浪 周三清晨暴風圈可能觸東部海域

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，昨天受到颱風的外圍下沉氣流、偏東到東北東風影響，背風側新北三峽、南部近山區有36度以上的高溫出現，迎風面、午後山區的降雨也明顯減少，是很穩定高溫的一天。

柯聿寧說，今天隨著颱風更靠近呂宋島東北方一些，台灣附近的風向將轉東北風，背風側落於桃竹苗地區、中南部地區，仍然有36度高溫的機會，外出需留意溫度狀況。

另外，他表示，中部以北沿海空曠地區風力明顯較昨天強，不只是東半部沿海風浪大，也不建議到中北部沿岸活動。

天氣方面，他說，在南部山區仍然有午後短暫雨機會，迎風面的東北角、東半部逐漸受到颱風外圍水氣影響，短暫雨也會略轉頻繁。

柯聿寧說，目前瑪娃颱風結構稍轉差，強度回到中度颱風等級，不過暴風圈還是較廣，由於導引氣流不明顯，移動速度有減慢的趨勢。

他指出，預計瑪娃颱風後天清晨暴風圈可能碰觸到東部海域，周四到周五才由北到東北方向移動，週五下半天逐漸遠離，這也代表颱風外圍環流影響的時間拖得比較久。

柯聿寧表示，預估明天風向轉東北到偏北風，高溫的區域轉為中部內陸、南部近山區，西半部的強風也會延伸到台南。

柯聿寧說，東半部受颱風外圍雲系影響，陣雨越來越頻繁。北部也將開始有短暫雨，預估宜蘭、花蓮有較大雨勢、累積較多的雨量。周三北部、東北部的降雨更明顯，中南部則有雲量增多的狀況，不過天氣仍相對穩定。

柯聿寧說，周四到周五上半天颱風由東部外海北上，期間西半部仍有強風，易降雨區域由東北部往桃竹、中部山區擴展，這段時間都不適合從事山區或沿海的活動，周五下半天颱風遠離。

他說，雖然天氣好轉，但東、北部長浪的狀況仍至少可持續到下周一，不要因為颱風遠離、風變小了就鬆懈了，安全最重要。

中央氣象局說，中度颱風瑪娃今天凌晨2時的中心位置在馬尼拉東北方750公里海面上（鵝鑾鼻東南東方730公里海面上），以每小時10公里速度，向西北進行。中心附近最大風速每秒45公尺，7級風暴風半徑280公里，10級風暴風半徑90公里。

中央氣象局今天再度發布長浪即時訊息，基隆北海岸、南部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生，目前新北（龍洞）、宜蘭（蘇澳、龜山島）、花蓮、台東（蘭嶼）及屏東（鵝鑾鼻）已觀測到2至5米左右的浪高。