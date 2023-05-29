已1死1失蹤！ 瑪娃放慢影響時間長 最快午後海警 氣象局：別去海邊

瑪娃颱風逼近，宜蘭、花蓮昨發生民眾遭海浪捲走意外，造成1死1失蹤。根據中央氣象局觀測資料顯示，台東今天測得6.5米以上長浪，超過巨浪警戒。氣象局呼籲，非必要請勿前往海邊活動，海上作業船隻也請特別留意。

中度颱風瑪娃今天凌晨2時的中心位置在馬尼拉東北方750公里海面上（鵝鑾鼻東南東方730公里海面上），以每小時10公里速度，向西北進行。中心附近最大風速每秒45公尺，7級風暴風半徑280公里，10級風暴風半徑90公里。

中央氣象局說，瑪娃颱風今天穩定地以西北西方向前進，速度將逐漸放慢且有北轉的趨勢，北轉的時間點及北轉程度仍有很大的不確定性，對於台灣天氣的影響程度也有變數存在，務必留意颱風的最新動態。

中央氣象局預估發布陸警機率低，預計今天下半天至明清晨發布海警。明天至周四颱風較靠近台灣，宜蘭、花蓮有局部大雨發生機率。

今天受到颱風外圍雲系影響，大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；氣溫方面，各地低溫在23到25度之間，白天東半部高溫大約29至32度，西半部普遍33至35度，新竹、苗栗、台南、高雄局部地區有發生36度高溫的機會，外出活動注意防曬並多補充水分。

明天至周四颱風外圍環流影響，東北部及東部地區有陣雨，並有局部大雨發生的機率，北部及東南部地區有短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；這段期間可能有颱風外環流沉降影響，新竹以南地區有局部高溫發生的機率。

周五颱風外圍環流影響，北部及東北部地區有短暫陣雨，北部山區並有局部較大雨勢發生的機率，東部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

周六、周日北部及東半部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。6月5日至7日各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫陣雨，午後山區有零星短暫雷陣雨。

中央氣象局今天再度發布長浪即時訊息，基隆北海岸、南部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生，目前新北（龍洞）、宜蘭（蘇澳、龜山島）、花蓮、台東（蘭嶼）及屏東（鵝鑾鼻）已觀測到2至5米左右的浪高。