健康你我他／灰指甲難斷根 不如和平共存

歲月不饒人，我已過八十大關，回想跟年輕時已有大改變，走路變慢了、走太久會累、反應變慢、記憶變差，一些小毛病不知何時也找上我。

最困擾我的是灰指甲，醫學上稱「甲癬」。幸好是發生在雙腳，開始時只有一個腳趾甲，每次都把它剪得短，希望再長出時是正常的，可惜天不如我願，一不小心竟剪到肉，害我很長一段時間不能穿鞋。

愈急愈惡化，灰指甲在不知不覺中蔓延，顏色變成灰黑色、趾甲也愈長愈厚，用指甲剪剪不動，只好改用剪刀分上下剪、左右剪，費時又費力，每次剪時深怕剪到肉，常嚇出一身冷汗，看過不少醫師就是不能斷根。

夏天到了，涼鞋不敢穿會見醜，讓我得了社交恐懼症。後來發現先穿襪子，再穿涼鞋透氣又舒服，但這樣穿著怪怪的，還好很少人會看腳趾。

灰指甲不能斷根、還好它不痛不癢，下定決心與它和平共存，在家就打赤腳，省錢又省事。