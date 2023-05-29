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健康名人堂／醫療支出是健康投資 而不是成本

聯合報／ 洪子仁／新光醫院行政副院長、台灣醫務管理學會理事長

2023年世界衛生大會（WHA）於5月21日在日內瓦登場，台灣積極爭取加入，期盼為世界貢獻醫藥衛生防疫經驗，成為全球公共衛生網絡不可缺席的一員，今年雖未受邀參與，但台灣仍然可以從不同面向增強全民健康實力呼應世界衛生組織倡議。

WHO籲各國提高醫療支出

2015年世界衛生組織（WHO）首次提出健康宣言，指出健康支出是強化生活品質、幸福與繁榮的投資，而不是成本。今年疫後，WHO再度呼籲各國提高醫療支出，建構完善的公共衛生體系及具韌性的醫療照護系統，以因應下一次全球疾病大流行的來臨。

「醫療支出是投資而不是成本」，台灣應跳脫成本控制，改採價值創造思維，政府應增加對健康投資，才能提高平均餘命，醫療及生命品質，讓人民更幸福。世衛組織的健康宣言已明白揭示，全球應在後疫情時代共同提高醫療支出在國民生產毛額（GDP）占比，唯有足夠的資源，才能建構強而有力的醫療體系健康永續。

近日國內對2023年健保總額成長率及預算議題多有討論，醫界普遍反彈，認為衛福部砍掉健保預算150億元。後疫時代，民眾就醫需求增加，健保支出劇增，但總額卻反其道而行，尤其今年健保總額公式中「醫療服務成本指數改變率（MCPI）」計算方式改變，造成高推估成長率最高只有4%。

衛福部雖立即澄清，今年總額成長幅度不會低於4%，期待化解醫界疑慮，但疫後病人大量回流，恐怕仍會讓健保點值稀釋，影響醫院收入。今年二月，台灣醫務管理學會率先提出「2023台北健康照護宣言」，呼籲醫療支出是投資而不是成本，請政府提高健保總額成長率，5年內經常性醫療費用支出應達GDP8%以上，向日韓看齊。

台灣健康指標皆落後日韓

台灣2021年整體醫療保健支出僅占GDP6.6%，與鄰近國家相比，南韓有8%、日本有11%。而國人平均餘命、新生兒死亡率、孕產婦死亡率、可避免死亡率、癌症5年存活率等健康指標，皆落後日韓。

現階段須重新衡量投資健康價值，醫藥衛生的投資須被視為國家長期發展收益，而非短期的成本，使健康投資水準盡速與國際接軌，強化國家競爭力。

健保總額成長率過低，總額預算無法提升，首當其衝影響民眾就醫品質，像新藥新科技納入健保支付時間拉長，而醫療機構在收入不足的情況下，被迫壓低支出，礙於經營成本考量，可能延後重大儀器設備，如MRI、CT採購或延長使用年限。

更重要的是醫護人員加薪困難，當年輕人看到付出與收入不成比例的醫療「慘」業，而不願進入醫療業服務，這將是全民災難。

政府應提升健保總額支出

醫療費用不足、醫療品質降低，最後損失的還是民眾的健康權。在此疾呼，響應WHO倡議，政府應提高對醫療的支出，展現對生命價值重視，提升健保總額支出是全民共識，唯有提高健保總額才能讓健康永續，提高醫療品質促進全民健康，與先進國家並駕齊驅。

健保 成長率

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