影／海邊觀浪「炸彈開花」振臂歡呼 後方看膽顫心驚

受瑪娃颱風外圍環流影響，台東各海邊湧起數米長浪，浪濤拍岸激起壯觀浪花，吸引不少遊客冒險觀浪，年輕人站海岸邊見壯觀浪花襲來如「炸彈開花」還振臂歡呼，後方遊客直言很壯觀，卻也很危險。

南迴大武海邊今天傍晚湧起一波波超過5米長浪，由於天氣晴朗炎熱，海上及陸上警報尚未發布，吸引不少遊客冒險觀浪，甚至還直接到消波塊前，享受大浪打在消波塊「炸彈開花」的震憾，興奮敞開雙臂大聲呼喊。後方遊客看了卻膽顫心驚，直言「捏一把冷汗」。

海巡隊表示，只要縣府發布禁止限制區域公告後，就會對進入限制區域民眾做強制要求離開，若未發佈公告前，只能採柔性勸導，像今天海邊風浪大，各海巡單位都到轄區做柔性勸導、提醒注意自身安全。

中央氣象局表示，颱風外圍環流影響，今晚起新竹以北、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海空曠地區將有8至9級強陣風；29日上午起台中以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門，將有9至10級強陣風，彰化至雲林、東部及馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，要特別注意。