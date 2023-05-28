快訊

廢核留空間？ 賴清德：研議已停機核能機組緊急情況使用

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／海邊觀浪「炸彈開花」振臂歡呼 後方看膽顫心驚

聯合報／ 記者卜敏正尤聰光／台東即時報導
遊客在海邊看到海浪拍岸如「炸彈開花」，開心振臂歡呼。記者尤聰光／攝影
遊客在海邊看到海浪拍岸如「炸彈開花」，開心振臂歡呼。記者尤聰光／攝影

受瑪娃颱風外圍環流影響，台東各海邊湧起數米長浪，浪濤拍岸激起壯觀浪花，吸引不少遊客冒險觀浪，年輕人站海岸邊見壯觀浪花襲來如「炸彈開花」還振臂歡呼，後方遊客直言很壯觀，卻也很危險。

南迴大武海邊今天傍晚湧起一波波超過5米長浪，由於天氣晴朗炎熱，海上及陸上警報尚未發布，吸引不少遊客冒險觀浪，甚至還直接到消波塊前，享受大浪打在消波塊「炸彈開花」的震憾，興奮敞開雙臂大聲呼喊。後方遊客看了卻膽顫心驚，直言「捏一把冷汗」。

海巡隊表示，只要縣府發布禁止限制區域公告後，就會對進入限制區域民眾做強制要求離開，若未發佈公告前，只能採柔性勸導，像今天海邊風浪大，各海巡單位都到轄區做柔性勸導、提醒注意自身安全。

中央氣象局表示，颱風外圍環流影響，今晚起新竹以北、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海空曠地區將有8至9級強陣風；29日上午起台中以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門，將有9至10級強陣風，彰化至雲林、東部及馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，要特別注意。

炸彈 海巡 颱風

延伸閱讀

一張圖看天氣 瑪娃最快明發布海警、風浪影響大於雨勢

瑪娃轉中颱最快29日發海警 留意強風長浪

瑪娃颱風減為中颱 長浪先來襲掀3至6米浪高

瑪娃逼近宜蘭「情人灣」掀長浪 12歲國中女會網友遭捲走搜救中

相關新聞

瑪娃颱風接沉降效應影響 高溫催出戲水人潮

瑪娃颱風雖然逐漸接近台灣，但是北部今天在沉降效應影響下，各地溫度偏高，最熱時高達32℃，體感溫度更是達35℃，炎熱的天氣...

一張圖看天氣 瑪娃最快明發布海警、風浪影響大於雨勢

瑪娃颱風減弱為中颱，中央氣象局指出，明、後天影響台灣最關鍵，屆時待觀察移動速度與北轉情況，預計明天下半天至後天清晨發布海...

瑪娃颱風減為中颱 長浪先來襲掀3至6米浪高

瑪娃颱風下午減弱為中颱，中央氣象局指出，雖減弱仍是中颱上限強度，會先朝西北西靠近台灣，由於導引氣流不明顯還會原地打轉2天...

這個病毒回來了 台大醫院院長示警：今年疫情可能會很厲害

新冠肺炎疫情第四波正在流行，台大醫院院長吳明賢表示，新冠疫情再起，如今需隨時監控社區疫情，若疫情趨勢更為上升，或出現新變...

瑪娃颱風逼近已有2人遭浪襲失蹤 氣象局示警：非必要別去海邊

強烈颱風瑪娃持續逼近，東半部已出現長浪，由於天氣穩定，海邊仍有遊客遊憩。今天宜蘭縣、花蓮縣沿海共2起4名民眾落海事件，2...

強颱瑪娃轉變大眼颱 吳德榮：明減速迴轉 注意威脅

強颱瑪娃今天凌晨2時的中心位置在馬尼拉東北東方980公里海面上（鵝鑾鼻東南東方1100公里海面上），以每小時19公里速度...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦