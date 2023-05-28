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一張圖看天氣 瑪娃最快明發布海警、風浪影響大於雨勢

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象局提供
未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象局提供

瑪娃颱風減弱為中颱，中央氣象局指出，明、後天影響台灣最關鍵，屆時待觀察移動速度與北轉情況，預計明天下半天至後天清晨發布海警。另提醒，颱風帶來天氣變化，風速、長浪大於雨勢，尤其東半部已出現6米浪高，務必留意。

中央氣象局預報員廖經翔指出，今天下午颱風從強颱轉為中颱，速度減弱、移動速度變慢，半徑變小，愈走愈慢。明天下半天到後天清晨，發布海警機率很高；陸警機率則低。

他說，未來2天，颱風路徑將從西北西轉西北方；周二、周三轉偏正北方，到周四、周五再轉北北東。明天就是天氣轉變過程，颱風外圍雲氣先到台灣附近，大台北、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨；午後南部地區、其他山區有局部短暫陣雨。

周二至周四，颱風稍微較靠近台灣，受颱風外圍環流影響，宜蘭、花蓮地區有陣雨、局部大雨發生機率；其他地區迎風面有短暫陣雨。

到了周五，颱風外圍環流仍在，風向轉正北方，北部、宜蘭地區、北部山區也有局部較大雨勢發生機會。周六至周日，東北風風向影響，北部、東半部有局部短暫陣雨。

他提醒，颱風帶來的天氣變化，風速、長浪會大於雨勢。今天下午發布長浪訊息，基隆北海岸、南部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生，目前宜蘭（蘇澳、龜山島）、花蓮、台東及屏東（鵝鑾鼻）已觀測到3至6米左右浪高。

另外，今天下午也發布陸上強風特報，颱風外圍環流影響，明天上午起，台中以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門將有9至10級強陣風，彰化至雲林、東部及馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

溫度方面，今天至周四，北部、中部與南部高溫33度至34度，天氣悶熱，局部地區高溫35、36度；周五至周日，北部、中部與南部高溫降至約30度。

瑪娃減弱轉為中颱，預計明天下半天至後天清晨發布海警。圖／中央氣象局提供
瑪娃減弱轉為中颱，預計明天下半天至後天清晨發布海警。圖／中央氣象局提供
颱風帶來天氣變化，風速、長浪大於雨勢，尤其東半部已出現6米浪高。圖／中央氣象局提供
颱風帶來天氣變化，風速、長浪大於雨勢，尤其東半部已出現6米浪高。圖／中央氣象局提供

颱風 馬祖

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