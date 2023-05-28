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Uber台灣新功能上線！生鮮可團購、定期回購 還可最多10位家人共享

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Uber在台推出2大新功能。圖／摘自Uber官網
Uber在台推出2大新功能。圖／摘自Uber官網

Uber執行長科斯洛沙希（Dara Khosrowshahi）本月中於全球年度產品發布大會中宣布將於全球市場陸續上線的一系列新產品功能，其中「生鮮團購」、「家庭帳號」功能在台灣也即刻上線。

生鮮日用品可團購也能定期回購

就像美食外送服務的團購功能，Uber Eats App現在也提供了「生鮮日用品團購訂單」功能，讓大家更方便揪親友、附近鄰居一起訂生鮮雜貨。選定好想要訂購的店家，右上角選單點選「團購訂單」，接著設定結單時間、消費新額上限、是否定期回購之後，即可開始邀請親友加入團購，回購選單還可以精準設定時間、頻率、結束日期。但要注意，目前台灣還不支援團員自行支付費用的功能，也就是主揪團主得為所有團友支付費用，這點稍微麻煩。

「家庭帳號」一手掌握全家行程、餐點資訊

台灣近期也上線了家庭帳號功能，主帳號最多可以邀請10位成員加入，成員可自行叫車、訂購餐點或生鮮雜貨外送，主帳號會在家庭成員叫車或下訂單時收到通知，並從App隨時查看家庭成員的乘車、外送進度，但也要為所有家庭成員支付行程和訂單費用。

Uber、Uber Eats用戶現在只要前往「帳戶」，向下捲動並點選「家庭」即可開通此功能，接著點選「新增成員」，然後從聯絡人清單中選取成員，即可傳送邀請，讓他們加入您的家庭帳號。

目前這功能在台灣只能新增年滿18歲的成員，但在美國和加拿大的部分城市則是率先推出專為照顧13～17歲青少年的父母與照顧者設計的「青少年帳號」，更方便忙碌的家長照顧孩子的飲食與接送行程。

Uber推出家庭帳號功能，最多可加入10位成員。記者黃筱晴／攝影
Uber推出家庭帳號功能，最多可加入10位成員。記者黃筱晴／攝影
團購功能現在也能用於訂購生鮮日用品。記者黃筱晴／攝影
團購功能現在也能用於訂購生鮮日用品。記者黃筱晴／攝影

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