長照不能靠稅收 學者：應建立社會保險

長照服務如果只靠政府稅收支撐，未來恐落入財務黑洞，民眾將再無長照服務！淡江大學會計系教授韓幸紋28日指出，目前長照政策都是靠稅收來支撐，但有財源不穩定等問題，呼籲政府應建立長照的社會保險制度。

移工應納入長照規劃

家庭照顧者關懷總會理事長郭慈安表示，2017年長照2.0施行至今已6年，全年度預算約650億元，全國82萬長照需求人口，長照涵蓋率已逾七成，但仍不斷發生長照悲歌，顯見長照服務仍有改進的空間。

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧以「台灣長期照顧服務供需現況與挑戰」為題表示說，衛福部數據顯示，台灣的「長照覆蓋率」接近7成，但實際狀況其實更加複雜，如民眾只取得部分的長照協助，或者獲得住宿式機構的部分補助，也都算進去數據當中，可能跟社會感受有所落差。

對此，她認為，衡量長照政策應以「照顧替代率」（指除家人照顧以外，可以利用其他長照資源的比率，包括長照政策、外籍看護與住宿式機構等）取代長照覆蓋率的計算。陳景寧指出，最大的差別在於納入移工計算，如此才能研擬更完整的政策，如提供移工補助、優化勞雇關係等，穩定照顧的量能。

多國已推動長照保險

陳景寧表示，長照新時代來臨，社會長照政策應有「不離職照顧」、「不必然自己照顧」與「家庭不失和」為準則。她呼籲，長照2.0即將退場，3.0改革重點應放在針對中度或輕度失能者的社區式照護，如推動日間照顧中心或家庭託顧服務；並將移工納入長照系統考量，優化服務的品質與量能。

北護大學長期照護系教授陳正芬表示，許多先進國家的長照支出超過GDP的1%，而台灣卻不及這個數字，但我國已是快速高齡化的國家，對長期照顧需求是關鍵。她強調，「財務永續性」是長照體系最優先的項目，如德國、日本都推動長照保險的制度，呼籲政府應以數據為基礎，計算長照系統所需的財務規劃。

建立稅、保混合制

韓幸紋說，目前台灣的公共長照政策仍是「稅收制」，經費具有不穩定性，而長照經費卻持續升高，未來恐怕不得不採取增稅或加費的方式，方能維持長照系統運作。

她說，目前國際在各類社會保險政策上投入的資源日益增加，台灣的長照政策應考量在現有的稅收制上，建立「長照保險」的制度。韓幸紋指出，長照保險應比照各類社會保險，內容僅涵蓋基本的長照需求，與商業長照險做出區別。

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