台南水交社再添亮點 陶藝三合一空間今開幕
有「全台最美眷村」稱號的水交社文化園區再添亮點，文化局委託經營的「邊城海納藝術中心」今天揭幕，結合藝術工作室、美術展館及咖啡坊，讓民眾在周末假日又增加一處可以遊逛、滋養身心的地方。
下午的開幕儀式包括副市長葉澤山、文化局副局長陳修程等人都參與，文化局表示，這次是將園區內部分空間，委託尚暘建築開發有限公司與陶藝家陳銘濃共同營運，涵蓋「邊城藝術工作室」、「海納美術館」及「邊城咖啡坊」3個空間，以陶藝創作為主，引進在地藝術家進駐，並有免費的創作展覽，並融入咖啡輕食，打造別具特色的藝文交流平台。
葉澤山表示，水交社文化園區古蹟區及聚落區的場域空間皆有效經營再利用，加上近年水交社園區舉辦如《FOCASA馬戲藝術節》等多場的大型活動，增進園區整體觀光吸引力，以及活動的豐富性，未來結合正在整修工程的桂子山，勢必成為台南具指標性的藝文新景點。
文化局表示，水交社文化園區除了廣為人知的空軍眷村、日式宿舍景觀外，園區陸續進駐的委外店家也都相當具有特色，像是全台最美迷客夏《水交社迷客夏老張串門餐茶館》、眷村風味餐廳《麵聚場》，提供民眾在園區短暫休憩，品嚐飲品和眷村美食，還有時下最流行的客製化婚禮顧問《微微光》。
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