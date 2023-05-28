快訊

談話內容曝！侯友宜南下密會1小時 周典論示警「1情況」非常嚴重

當選總統槍斃所有死刑犯？ 柯文哲：神智清楚的不會這樣講話

田徑／生涯首次200公尺踩線判失格 楊俊瀚自認上了一課

台南水交社再添亮點 陶藝三合一空間今開幕

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市水交社文化園區再添亮點，文化局委託經營的「邊城海納藝術中心」今天揭幕。圖／文化局提供
台南市水交社文化園區再添亮點，文化局委託經營的「邊城海納藝術中心」今天揭幕。圖／文化局提供

有「全台最美眷村」稱號的水交社文化園區再添亮點，文化局委託經營的「邊城海納藝術中心」今天揭幕，結合藝術工作室、美術展館及咖啡坊，讓民眾在周末假日又增加一處可以遊逛、滋養身心的地方。

下午的開幕儀式包括副市長葉澤山、文化局副局長陳修程等人都參與，文化局表示，這次是將園區內部分空間，委託尚暘建築開發有限公司與陶藝家陳銘濃共同營運，涵蓋「邊城藝術工作室」、「海納美術館」及「邊城咖啡坊」3個空間，以陶藝創作為主，引進在地藝術家進駐，並有免費的創作展覽，並融入咖啡輕食，打造別具特色的藝文交流平台。

葉澤山表示，水交社文化園區古蹟區及聚落區的場域空間皆有效經營再利用，加上近年水交社園區舉辦如《FOCASA馬戲藝術節》等多場的大型活動，增進園區整體觀光吸引力，以及活動的豐富性，未來結合正在整修工程的桂子山，勢必成為台南具指標性的藝文新景點。

文化局表示，水交社文化園區除了廣為人知的空軍眷村、日式宿舍景觀外，園區陸續進駐的委外店家也都相當具有特色，像是全台最美迷客夏《水交社迷客夏老張串門餐茶館》、眷村風味餐廳《麵聚場》，提供民眾在園區短暫休憩，品嚐飲品和眷村美食，還有時下最流行的客製化婚禮顧問《微微光》。

台南市水交社文化園區再添亮點，文化局委託經營的「邊城海納藝術中心」今天揭幕。圖／文化局提供
台南市水交社文化園區再添亮點，文化局委託經營的「邊城海納藝術中心」今天揭幕。圖／文化局提供
台南市水交社文化園區再添亮點，文化局委託經營的「邊城海納藝術中心」今天揭幕。圖／文化局提供
台南市水交社文化園區再添亮點，文化局委託經營的「邊城海納藝術中心」今天揭幕。圖／文化局提供
台南市水交社文化園區再添亮點，文化局委託經營的「邊城海納藝術中心」今天揭幕。圖／文化局提供
台南市水交社文化園區再添亮點，文化局委託經營的「邊城海納藝術中心」今天揭幕。圖／文化局提供

文化局 眷村 咖啡

延伸閱讀

烏來園區辦「北歐式健走」鼓勵長者持杖走入山林

台南藍軍轟「國父銅像」何時重見天日 市府：要有共識

這座廟2個月湧進百萬人 苗縣府啟動白沙屯宗教園區規畫

台南北頭洋文化園區中央地方7比3分擔 爭取2年後完工

相關新聞

瑪娃颱風減為中颱 長浪先來襲掀3至6米浪高

瑪娃颱風下午減弱為中颱，中央氣象局指出，雖減弱仍是中颱上限強度，會先朝西北西靠近台灣，由於導引氣流不明顯還會原地打轉2天...

這個病毒回來了 台大醫院院長示警：今年疫情可能會很厲害

新冠肺炎疫情第四波正在流行，台大醫院院長吳明賢表示，新冠疫情再起，如今需隨時監控社區疫情，若疫情趨勢更為上升，或出現新變...

瑪娃颱風逼近已有2人遭浪襲失蹤 氣象局示警：非必要別去海邊

強烈颱風瑪娃持續逼近，東半部已出現長浪，由於天氣穩定，海邊仍有遊客遊憩。今天宜蘭縣、花蓮縣沿海共2起4名民眾落海事件，2...

強颱瑪娃轉變大眼颱 吳德榮：明減速迴轉 注意威脅

強颱瑪娃今天凌晨2時的中心位置在馬尼拉東北東方980公里海面上（鵝鑾鼻東南東方1100公里海面上），以每小時19公里速度...

水果越甜熱量越高？專家曝「味覺誤區」 酸味可能還更肥

台灣擁有「水果王國」美稱，水果種類多且風味佳，但一般人常會陷入誤區，其實不是越甜就代表熱量越高，部分較酸的水果，可能含糖量更多！

Uber台灣新功能上線！生鮮可團購、定期回購 還可最多10位家人共享

Uber執行長科斯洛沙希（Dara Khosrowshahi）本月中於全球年度產品發布大會中宣布將於全球市場陸續上線的一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦