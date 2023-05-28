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颱風影響長達5天 嚴防狂風驟雨

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】強颱瑪娃外圍環流將於29日開始影響台灣，時間長達五天，民眾應避免前往海邊或山區！天氣風險預報員廖于霆指出，瑪娃颱風強度至少在中度颱風以上，北部、東北部預計於29日就開始出現雨勢。中央氣象局預報員廖經翔指出，颱風對台影響預計在5/31、6/1達到最大，颱風路徑如果往西的話，對台衝擊恐怕會變得更加嚴重。

颱風影響31日最大

廖經翔受訪時說，目前（28日下午2點）已經在台東觀測到高達6米的長浪，恆春半島也有3米的長浪，顯見颱風瑪娃對台灣影響已經開始浮現。他說，預計陣風強度28日晚間開始就會逐漸增強，其中桃園、新竹等都市地區，也都會出現強陣風，台灣預計於5/31、6/1對台灣造成最大的影響。

但他也說，颱風的雨勢預計會集中於北部、東北部，目前颱風路徑預測30日、31日開始往北轉，影響逐漸減緩。廖經翔說，但因為該颱風行進速度比較滿，需要持續觀察，如果路徑往西偏移的話，對台灣影響恐加劇。

長浪、驟雨與強風

廖于霆表示，28日全台天氣還晴朗炎熱，但到了29日開始，因為颱風瑪娃正逐漸接近台灣東南部海面，外圍水氣開始影響北部、東北部，陸續會出現陣雨的狀況。颱風持續向台灣東南方海面接近，預計29日逐漸北轉，30日到6月2日逐步北上，影響台灣時間恐長達五天，降雨集中於北部、東半部。

他指出，台灣影響將遍布全台：首先，東部、恆春半島與北部未來五天沿海風浪大，更有長浪發生機會，民眾要盡量避免前往海濱活動；其次，颱風外圍環流會對北部與西半部帶來瞬間強陣風，外出活動要留意自身安全。

廖于霆則提醒，瑪娃颱風強度在中度颱風以上，它的風場、雨帶都會明顯影響台灣天氣，建議未來五天盡量避免前往山區海邊，未來颱風路徑還是會有些許變動機會，是未來幾天的觀察重點，只有路徑稍微有點偏移，對台灣的影響就有很大的差異。

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颱風 恆春

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