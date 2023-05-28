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瑪娃颱風減為中颱 長浪先來襲掀3至6米浪高

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
颱風瑪娃外圍環流影響，台東海邊已出現長浪，激起數米浪高。記者卜敏正／攝影
颱風瑪娃外圍環流影響，台東海邊已出現長浪，激起數米浪高。記者卜敏正／攝影

瑪娃颱風下午減弱為中颱，中央氣象局指出，雖減弱仍是中颱上限強度，會先朝西北西靠近台灣，由於導引氣流不明顯還會原地打轉2天，甚至可能影響台灣降雨的時間會比預期的還要更長。另外，長浪來襲，東半部等多地出現3至6米左右浪高，籲請注意別到海邊活動。

中央氣象局指出，瑪娃颱風下午2時中心位置在北緯 17.5 度，東經 128.0 度，以每小時15公里速度，向西北西進行。中心氣壓930百帕，近中心最大風速每秒48公尺，瞬間最大陣風每秒 58 公尺，七級風暴風半徑 280 公里，十級風暴風半徑 90 公里。

中央氣象局說，明後天瑪娃颱風會減慢到時速不到10公里，30日會有轉北趨勢，一直到2日都緩緩朝北方移動，因此未來路徑還是有不確定性，且導引氣流不明顯，可能影響時間會正常。

明日受到外圍雲系影響，大台北地區東半部地區會有明顯雨勢，晚上還會更大，整體要到週二起直到週五降雨會更明顯，宜花地區要留意容易有局部大雨，北部東半部也有局部短暫陣雨，南部則是偏向在午後，週五颱風到東北部外海，雨區轉為北部東北部有短暫陣雨，山區更可能有局部較大雨勢。

另外，基隆北海岸、南部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生，目前宜蘭（蘇澳、龜山島）、花蓮、台東及屏東（鵝鑾鼻）已觀測到3至6米左右的浪高。

中央氣象局下午4時20分也發布陸上強風特報，颱風外圍環流影響，明天上午起，台中以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門將有9至10級強陣風，彰化至雲林、東部及馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

中央氣象局也提醒，今晚起，新竹以北、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海空曠地區將有8至9級強陣風。

氣象局 颱風 馬祖

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