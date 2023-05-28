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這個病毒回來了 台大院長示警：今年疫情可能會很厲害

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台大醫院院慶義診活動，停辦了兩年，昨於疫後首次以義診，吸引大批民眾前來參與。記者沈能元／攝影
台大醫院院慶義診活動，停辦了兩年，昨於疫後首次以義診，吸引大批民眾前來參與。記者沈能元／攝影

新冠肺炎疫情第四波正在流行，台大醫院院長吳明賢表示，新冠疫情再起，如今需隨時監控社區疫情，若疫情趨勢更為上升，或出現新變異株時，防疫措施可能又要變得嚴格，未來防疫措施就是「鬆、緊、鬆、緊」，國人應要習慣，這就是未來「新常態」生活。政府、醫院目前都十分關注社區病人染疫情形，尤其腸病毒、流感病毒也都回來了，其中腸病毒疫情「今年可能會很厲害。」

吳明賢昨出席台大醫院院慶活動指出，如今第四波新冠疫情，還不會造成醫療量能緊張，但這次疫情再起原因是五月放寬防疫措施，染疫的人一定變多，慶幸的是，絕大多數患者以輕症居多，隨著防疫「鬆、緊、鬆、緊」節奏，病毒就會一波又一波的興起，疫情也會一波又一波。

吳明賢說，第四波疫情來臨，年輕人可能沒有問題，但免疫力不佳的老、弱、病、殘族群，「一定要保護好自己」，避免感染到病毒，除了務必接種疫苗外，染疫時，千萬要盡速以藥物治療。至於癌症、慢性病患者在疫情期間的醫療量能可能受到減縮，如今恢復正常，也要盡速回到醫院追蹤，切忌延誤病情。

受新冠疫情影響，每年舉辦的台大醫院院慶義診活動，停辦兩年，今年疫情逐漸趨緩走向尾聲，昨於疫後首次義診守護民眾健康，吉祥物醫寶也脫下口罩，一起慶祝台大醫院128周年院慶，現場也吸引大批民眾前來參與。

吳明賢說，後疫情時代，國人要注意，新冠肺炎疫情不會像SARS疫情一樣「完全消失」，一定要更注意自己的健康，雖然現在已有疫苗、藥物對抗病毒，但以疫苗來說，接種疫苗只能防止染疫後，病情演變為重症，但無法阻止感染，因此，提升自我免疫力十分重要，這部分應從生活著手，這就是台大醫院今年擴大舉辦院慶義診活動的原因。

吳明賢提醒，大家平時要好好吃飯、運動、睡覺，有了規律生活、正向心情，不需要靠藥物就能提升免疫力，藉此喚起大家對健康的重視。特別是台灣已是高齡化社會，並即將步入超高齡社會，年長者應走出來多參與活動。

「長照最高的境界，是不需要長照。」吳明賢說，台大醫院北護分院、癌症中心分院均屬社區醫院，除照顧病人外，多在社區舉辦活動促進健康，這才是照顧民眾健康，最需要做的事情。

每年舉辦的台大醫院院慶義診活動，停辦了兩年，昨於疫後首次以義診來守護民眾健康，吉祥物醫寶（後排左二）也將脫下口罩，一起慶祝台大醫院128周年院慶。記者沈能元／攝影
每年舉辦的台大醫院院慶義診活動，停辦了兩年，昨於疫後首次以義診來守護民眾健康，吉祥物醫寶（後排左二）也將脫下口罩，一起慶祝台大醫院128周年院慶。記者沈能元／攝影

疫情 台大醫院 疫苗

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