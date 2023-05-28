林口、五股交流道改善今動土 避交通黑暗期維持車道數

新北市林口交流道、五股交流道尖峰時段時常塞車，交通部高公局增設五股交流道北入及北出匝道、改善林口交流道，因缺工缺料流標多次，去年底終於決標，今辦動土典禮，預計2027年完工。高公局說，將維持既有車道數、夜間施作橋梁吊裝作業等，避免施工讓塞車更嚴重。

新北市林口交流道、五股交流道為林口、龜山及五股、泰山、新莊地區進出樞紐，每年進出車流高達6000萬、4900萬輛，尖峰時段常塞車。行政院長陳建仁說，五股、林口交流道每日進出量在30萬輛，是全台第四大及第一大交流道，因此施工期間的交維計畫要做好，避免施工影響地方交通。

陳建仁也指出，行政院對於新北、桃園不論是軌道及公路的計畫都很重視，這兩處交流道改善及增設計畫，早在2020、2021年就已核定，但因缺工缺料發包不順，提高經費後去年底決標，預計2027年完工，並肯定交通部、地方政府努力，後續有賴中央及地方密切合作，盼施工團隊能如期完成。

新北副市長朱惕之則說，市府已辦理五股新五路拓寬工程、都市計畫變更及用地取得作業，讓五股匝道開通後，平面道路可以順暢無礙。

高公局說，林口交流道為全國交流道進出量最高，雖已提供兩處交流道分散車流，但簡易型交流道於尖峰時間已無法消化龐大車流。工程將在林口A交流道增設南出、北入高架匝道、林口A、B南出南入及北出北入交織改善及南下主線39.4k至林口A南出匝道拓寬，工程費約29.58億元，工期約3.7年，預計2027年2月完工。

高公局表示，五股交流道為全國交流道進出量第4高。由於五股交流道周邊平面道路動線複雜，號誌化路口停等，導致車流延滯、道路嚴重壅塞。五股交流道改善工程除增設北入、北出匝道外，另針對國道1號北上線泰山轉接道至五股交流道交織及五股交流道北出往台64線匝道拓寬改善，工程費約33.36億元，工期約4年，預計2027年4月完工。