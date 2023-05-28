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影／颱風環流台東海邊激起數米浪高 綠島千名遊客返台
受颱風瑪娃外圍環流影響，台東海邊已出現長浪，往返綠島、蘭嶼船班，昨起陸續停航，綠島到台東今天上午開出最後4班客輪，島上1000多名遊客都搭船回到台東，遊客表示海上風浪還好，接近港口才發現海浪蠻大的。
台東今天中午雖然一片艷陽天，但海邊已出現長浪，一波波海浪拍打岸邊、激起數米高浪花，民眾已經感受到瑪娃颱風環流影響；航港局東部航務中心日前即轉發輪船業者公告，今天上午10時過後及29至30日，台東往返綠島航線航班全數取消。
往返台東綠島的凱旋三號等3艘客輪，今天上午也從綠島載回千名遊客，部分遊客直言，原本預計在綠島玩到明天才回台東，不過地方商家都通知，颱風要來了、後續多天可能沒有船，因此一早就搭船離開。
航港局東部航務中心表示，客船業者月前已公告蘭嶼、綠島航線因颱風停航訊息，今天也加強疏運，呼籲蘭嶼、綠島遊客、居民，隨時注意台東離島海氣象資訊及航班開停航情形，並提早因應。
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