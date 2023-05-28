高雄內門飆39.0度極端高溫 跟瑪娃颱風有關

根據中央氣象局觀測資料顯示，高雄市內門今天下午1時40分，出現39.0度極端高溫，其次為台南市北寮的36.4度、新北市三峽36.2度。

天氣晴朗炎熱，中央氣象局發布高溫資訊，今天中午前後高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；新北市地區，台南市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號。

避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

氣象局說，今天因為瑪娃颱風沉降效應，各地溫度偏高，名天至周四北部、東半部地區將降溫，但對中南部影響不大，仍有30至33度以上高溫。