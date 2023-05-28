搶救國1林口五股塞車惡夢 交部增進出匝道2027年完工

國道1號林口、五股交流道車流驚人，塞車難解；交通部高公局推動兩處改善匝道車流交織，今天動工，預計2027年完工，估每日30萬輛車次受惠。

高公局指出，林口交流道是林口、龜山地區30萬居民交通要道，隨著該地區醫療、科技、影視、居住及遊憩等大型開發迅速發展，每年交通行旅大幅成長至6000萬輛，為全國交流道最高；雖已提供兩處交流道分散車流，原簡易型交流道於尖峰時間已無法消化龐大車流，壅塞回堵加劇。

高公局表示，工程改善內容主要為林口A交流道增設南出、北入高架匝道、林口A、B南出南入及北出北入交織改善及南下主線39.4k至林口A南出匝道拓寬，工程費約29.58億元，工期約3.7年，預計2027年2月完工。

高公局表示，五股交流道原就負擔五股、泰山、新莊地區約56萬人口進出國道交通，於台64、65線相繼完工後，更大量引入蘆洲、八里及部分三重、板橋、土城車輛，每年進出車流高達4900萬輛，為全國交流道第4高。

高公局說，五股交流道周邊因平面道路動線複雜，號誌化路口停等導致車流延滯，造成道路嚴重壅塞。五股交流道改善工程除增設北入及北出匝道外，另針對國道1號北上線泰山轉接道至五股交流道交織及五股交流道北出往台64線匝道進行拓寬改善，工程費約33.36億元，工期約4年，預計2027年4月完工。

高公局指出，兩交流道改善工程完工通車後，可改善匝道車流交織，降低交通事故，提升匝道與地區道路服務水準，連結高、快速道路網絡，提高路網效益，紓解交流道及周邊道路壅塞情況，促進林口及五股發展。