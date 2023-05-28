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零食怎麼吃？ 營養師：3準則讓孩子吃得健康快樂

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
程涵宇提醒，提供孩子甜食飲料時應正確挑選、避免空熱量食物。圖／營養師程涵宇提供
程涵宇提醒，提供孩子甜食飲料時應正確挑選、避免空熱量食物。圖／營養師程涵宇提供

台灣兒童普遍營養過剩，但隨著國人健康意識提升，家長對兒童糖分攝取開始有意識地控制。營養師表示，要完全禁止兒童攝取甜食飲料相當困難，建議從「種類」、「份量」、「頻次」三方向下手，兼顧孩子口慾也吃得健康、快樂。

國外研究指出，家長愈嚴格的禁止孩子吃零食，孩童飲食品質下降，攝取零食等不健康食物的機會反而提升。孩子也可能用零用錢自己買零食吃，不讓父母知道，回家又吃不下正餐，反造成營養攝取不均的可能。

營養師程涵宇提出「正確挑選、控制份量、假日限定」建議，以孩童早餐常喝的調味乳來說，挑選時要注意「非鮮奶」做的調味乳，選擇鮮乳製成、生乳含量達50%以上的冷藏調味乳，正值成長期的孩童每天都應喝足2份（每份240ml）鮮奶，因此家長平日仍應選擇鮮乳做為補充鈣質的來源，除了新鮮外，也有較多的蛋白質、鈣質等有助牙齒骨骼正常發育的營養成分。

兒童零食攝取的份量掌控上，程涵宇建議，每日糖份攝取量，不宜超過總熱量的10%，以7到12歲的學童來說，每天2000至2200的熱量建議中，可有50至55公克的糖份攝取。若孩子當天有攝取含糖的零食或飲品，家長可有意識降低其他餐食中的糖類添加比例。

許多家長常會用甜食、飲料，做為安撫或獎勵小孩。程涵宇表示，孩子吃零食設定為「假日限定」，可幫助孩子建立正確的飲食習慣，平日喝鮮奶，假日可喝調味乳，帶孩子去野餐、遊玩時有限度的解封，並搭配穀物餅乾、果乾等同樣含有營養價值的美味零食，滿足孩子的口慾，也幫助孩子培養好的飲食習慣。

程涵宇也提醒，汽水等碳酸飲料由糖、水組成，同時含有咖啡因和磷會干擾鈣的吸收，甚至影響孩童成長發育；奶精奶茶，則是由糖、油組成，濃濃奶香但沒有奶，營養價值低、熱量高，長期攝取容易導致肥胖和脂肪肝的形成；更別說是由糖與色素組成糖果，建議家長應避免五彩繽紛、顏色鮮豔的糖果以免影響孩子專注力。

程涵宇表示，成長期的孩童每天都應喝足2份（每份240ml）鮮奶，家長可有意識減少給孩子喝調味乳。圖／123RF
程涵宇表示，成長期的孩童每天都應喝足2份（每份240ml）鮮奶，家長可有意識減少給孩子喝調味乳。圖／123RF

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